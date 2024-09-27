Wordy: İngilizce öğreniminde yapay zeka devri

Wordy, İngilizce öğrenme sürecini eğlenceli hale getiren yeni bir iOS uygulaması. Uygulama, kullanıcıların sevdiği film ve dizileri izlerken bilinmeyen kelimeleri otomatik olarak çevirip tanımlayarak öğrenmelerini destekliyor. 500.000’in üzerinde başlık sunan Wordy, HBO’nun popüler dizisi “The Penguin” ve yeni Disney+ yapımı “Agatha All Along” gibi birçok içeriği içeriyor.

GELİŞTİRİCİ: SÁNDOR BOGYÓ

Uygulamanın geliştiricisi, Macar indie yazılımcı Sándor Bogyó. 23 yaşındaki Bogyó, İngilizce dizileri izlerken anlamadığı ifadeleri araştırma zorunluluğundan yola çıkarak bu uygulamayı geliştirmeye karar verdi. Wordy, kullanıcıların telefonlarını kullanırken dizileri veya filmleri izlemelerini kolaylaştırmak amacıyla oluşturuldu. Bogyó, benzer bir deneyimi yaşadığı Language Reactor isimli Chrome uzantısının, mobil bir uygulama için ihtiyaç duyulduğunu fark etmesine yardımcı olduğunu belirtti.

UYGULAMANIN İŞLEYİŞİ

Wordy, kullanıcıların uygulamanın kütüphanesinden bir bölüm seçmesiyle çalışmaya başlıyor. Yapay zeka, altyazıları analiz ederek her kelimeyi çıkarıp lemmatize ediyor. Telefonun mikrofonunu kullanarak, özelleştirilmiş bir ses tanıma modeli, TV veya bilgisayardan gelen sesleri tanımlıyor. Bu özellik, kullanıcının bölümde hangi noktada olduğunu bulmasına ve altyazıları takip etmesine yardımcı oluyor. Altyazılar boyunca kaydırma yaparak, İngilizce öğrenicileri için zorlayıcı olabilecek kelimeleri vurguluyor. Yeni bir kelime belirdiğinde, kullanıcı telefonuna bakarak çevirisini hızlı bir şekilde görebiliyor.

BÖLÜM ÖZETİ VE KELİME KAYDETME

Her bölüm için bir özet sayfası bulunuyor ve bu sayfada kelimeler zorluk seviyelerine göre sıralanıyor: Proficiency English, Advanced English, Upper-intermediate, Intermediate, Elementary ve Beginner. Wordy ayrıca, kelimeleri kütüphaneye kaydetme ve daha sonra dijital flash kartlar kullanarak pratik yapma imkanı sunuyor. Bu özellik, kullanıcıların öğrenilen kelimeleri pekiştirmesine yardımcı oluyor.

YAPAY ZEKA VE ALTYAPI

Wordy, hem kendi geliştirdiği hem de üçüncü taraf yapay zeka modellerinin birleşimini kullanıyor. Bogyó, TechCrunch’a verdiği bir röportajda, uygulamanın film ve dizi verisi için en büyük açık film veritabanı olan TMDB’yi kullandığını açıkladı. Ayrıca, en doğru ve güvenilir altyazıları sağlayan OpenSubtitles.com’dan API aracılığıyla veri aldığını da belirtti.

KULLANIM DENEYİMİ VE GELECEK PLANLARI

Uygulama ile yaptığımız test sırasında, diziyi izlediğimiz bilgisayara telefonumuzu açarak Wordy uygulamasını devreye aldık. Netflix’in popüler dizisi “Wednesday”i izlerken, Wordy uygulaması “plagued,” “nefarious” ve “seance” gibi daha karmaşık kelimeleri belirledi. Bu kelimelerin, dili yeni öğrenenler için zorlayıcı olabileceğini düşünüyoruz. Ancak, yapılan çevirilerin doğru ve anlaşılır olduğunu gördük.

Bir sınırlama olarak, uygulamanın şu anda yalnızca İngilizce olarak mevcut olduğu belirtildi. Rakip uygulama Language Reactor, ana dillerin tamamını destekliyor. Bogyó, daha fazla dil eklemek için çalıştığını ve Kasım ayında İspanyolcayı uygulamaya dahil etmeyi planladığını, Fransızca ve Almanca'nın da gelecek aylarda ekleneceğini söyledi.

Bogyó, "Kaliteyi aceleye getirmektense ön planda tutmayı tercih ediyorum, bu yüzden her dil entegrasyonunun doğruluk ve kullanıcı deneyimi standartlarıma uygun olmasını sağlamak için zaman ayırıyorum," dedi.