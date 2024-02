WOW Sinyali’ni uzaylılar mı gönderdi sırrı çözüldü mü

Wow Sinyali adı verilen bu sinyal 15 Ağustos 1977 yılında ABD’nin Ohio Eyalet Üniversitesi’nde bulunan Big Ear (Büyük Kulak) Radyo Teleskobu ile alındı. Sinyalin raporlarını inceleyen Dr. Jerry Ehman çok şaşırdı ve Türkçede “Vay be!” karşılığı olan İngilizce “Wow!” kelimesini raporun kenarına yazdı. Bu yüzden, 40 yıl önce alınan bu güçlü sinyal Wow Sinyali olarak ünlendi.

Sinyalin alındığı günden beri birçok dedikodu ve teori ortaya atıldı, hatta sinyalin uzaylılarca gönderildiğine inanan bilim insanları da oldukça fazlaydı.

Dr. Ehman sinyalin 30. yılını kutladığı zaman konuyla ilgili detaylı bir rapor hazırladı ve internetten herkese açık bir şekilde yayınladı. Bu raporda Big Ear Radyo Teleskobu’nun nasıl çalıştığını, bilgisayar verilerinin nasıl hesaplandığını, sinyalin niteliklerini ve ölçülerini, sinyalle ilgili dedikodu ve teorileri ve kendi görüşlerini anlattı. Raporda var olan teorilerin ve olasılıkların değerlendirildiği bölümde sinyalin Güneş Sistemi’ndeki gezegenler, asteroitler, uydular, hava araçları veya uzay araçlarından gelmediğini, fakat sinyalin kesinlikle Dünya dışı bir kaynaktan geldiğini söyledi. Ayrıca daha iyi teoriler üretmek için çok daha fazla veriye ihtiyacı olduğunu belirtti.

Fakat bu durumun gizemi devam ederken Ohio Eyalet Üniversitesi’nden Antonio Paris ve arkadaşları, raporda bahsedilmeyen kuyruklu yıldızların sinyalin kaynağı olma ihtimalini araştırmaya başladı. Antonio Paris, Journal of the Washington Academy of Sciences’te yayınlanan makalesinde, sinyal alındığında henüz keşfedilmemiş olan, 2006’da Eric J. Christensen tarafından bulunan 266/P Christensen kuyruklu yıldızının Wow Sinyali’nin kaynağı olabileceğini iddia etti.

266/P Christensen kuyruklu yıldızı, Güneş’in etrafında bir turunu 6,65 yılda tamamlıyor. Tur süresi 200 yıldan az olduğu için periyodik kuyruklu yıldızlar grubunda yer alıyor ve ismindeki “P” harfi de bunu gösteriyor.

27 Kasım 2016 ile 24 Şubat 2017 tarihleri arasında yapılan gözlemler sonucunda, 266/P Christensen kuyruklu yıldızının Big Ear Radyo Teleskobu’nun yakaladığı 1420 MHz frekansında sinyal verdiği ve 15 Ağustos 1977 tarihinde sinyali göndermek için uygun konumda bulunduğu ortaya çıktı. Paris’in çalışmasındaki verilere göre, sinyalin gücü 40 yıl önceki kadar yüksek değildi ama Paris bunu Big Ear Radyo Teleskobu’nun büyüklüğüne ve/veya kuyruklu yıldızın 40 yılda kütlesinin büyük bir kısmını kaybetmiş olmasına bağladı. Sinyalin neden başka gözlemevleri tarafından alınmadığı veya Big Ear tarafından (aynı güçte olmasa da aynı frekansta) benzer bir sinyalin 6,65 yıllık periyotlarda neden tekrar alınmadığına dair bir açıklama ise makalede bulunmuyor.

Bazı eksiklikleri olsa da Paris’in gözlemleri sayesinde Wow Sinyali’nin gizemi çözülmüş gibi görünüyor. Ancak Dr. Ehman’ın bu makaleye nasıl bir yanıt vereceği ve iddiaları nasıl karşılayacağı henüz bilinmiyor.