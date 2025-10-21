Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Juventus maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Genç çalıştırıcı, Arda Güler ve Kenan Yıldız hakkında övgü dolu sözler kullandı.

ARDA GÜLER

Mesut Özil ile Arda Güler'in kıyaslanmasına dair görüşleri sorulan İspanyol teknik adam, "Arda, Mesut Özil ve Guti'nin karşımı. Guti, oyun kurma ve son pas verme konusunda yetenekliydi, Mesut da öyle. Mesut'u gerçekten beğenirdim, birlikte oynamaktan çok keyif aldım. Oyun içinde Arda'yı ne kadar çok bulursak, seviyemiz yükseliyor. Onu zorlamaya devam etmeliyiz. Arda Güler'den çok memnunum." dedi.

KENAN YILDIZ

Xabi Alonso, rakipleri Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız için ise, "Juventus'ta çok iyi oyuncular var ve Kenan Yıldız onlardan biri. Fantastik bir gelişim gösterdi. Kenan'ı çok iyi tanırım. Ben Bayern Münih'te oynarken Kenan da oradaydı. Kenan'ın gelişimini izlemek beni gerçekten çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.