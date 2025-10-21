İtalya 2. Basketbol Ligi'nin (Serie A2) 6. haftasında oynanan Sebastiani Rieti–Pistoia karşılaşması, konuk ekibin 88-73'lük galibiyetiyle sonuçlandı. Ancak maç sonrası yaşanan olay, galibiyetin önüne geçti ve ülke spor gündemini sarstı.

TAKIM OTOBÜSÜNE TAŞLI SALDIRI

Rieti kentinde oynanan karşılaşmanın ardından deplasman dönüşü otobüslerine binen Pistoia taraftarları, şehir çıkışında ev sahibi ekibin holiganlarının taşlı saldırısına uğradı. Rai Radio 1'in haberine göre; Polis eskortu eşliğinde yola çıkan otobüs, Rieti sınırlarını geçtikten kısa bir süre sonra taş yağmuruna tutuldu.

Saldırı sırasında atılan taşlardan biri otobüsün camını kırarak ikinci şoföre isabet etti. Ağır yaralanan sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

PISTOIA KULÜBÜ VE MELONI'DEN AÇIKLAMA

Yaşanan trajedinin ardından Pistoia Basket kulübü, resmi internet sitesinden yayımladığı mesajda saldırıyı sert ifadelerle kınadı ve hayatını kaybeden şoförün ailesine başsağlığı diledi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada büyük bir üzüntü içinde olduğunu, "Bu korkunç haber karşısında kelimeler kifayetsiz. Pistoia Basket taraftarlarının otobüsüne yapılan saldırı ve otobüs sürücüsünün yaşamını yitirmesi kabul edilemez. Bu çılgınca bir şiddet eylemidir. Mağdurun ailesine başsağlığı diliyorum. Saldırının faillerinin tespit edilip adaletin yerini bulacağına inanıyorum." sözleriyle dile getirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İtalyan polisinin, olayın sorumlularını belirlemek için geniş kapsamlı bir soruşturma başlattığı bildirildi. Saldırının organize bir taraftar grubu tarafından gerçekleştirildiği iddia edilirken, spor kamuoyu yaşanan şiddet olayına tepki gösterdi.