Xabi Alonso, Arda Güler'den özür diledi

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Atletico Madrid maçında oyundan aldığı Arda Güler'den özür dilediği belirtildi.

Dünyanın gözlerinin çevrildiği derbide Atletico Madrid, Real Madrid'i 5-2 mağlup etti.

1 gol atan ve asist yapan Arda Güler, 59. dakikada oyundan alındı. Güler'in yerine Franco Mastantuono oyuna dahil oldu.

Defensa Central'de yer alan habere göre, teknik direktör Xabi Alonso, Kylian Mbappe'ye gol attırabilecek vizyona tek oyuncusunu çıkardığı için pişman oldu.

Maçın ardından Arda Güler'le konuşan Alonso'nun "Belki de hata yaptım, seni oyundan çıkarmamalıydım" dediği iddia edildi.

