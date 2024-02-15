Önümüzdeki aylarda küresel piyasalara sürülmesi kararlaştırılan Xiaomi 14 Ultra modelinin deri, cam ve titanyum gibi Premium özellikleriyle çıkacağı söyleniyor. Peki, Xiaomi 14 Ultra özellikleri nedir? Xiaomi 14 Ultra fiyatı nedir?

XİAOMİ 14 ULTRA ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Xiaomi 14 Ultra, 12GB/256GB, 16/512GB, 16GB/1TB ve 16GB/1TB (Titanium Special Edition) olmak üzere dört farklı versiyonla satışa sunulması düşünülüyor.

Ekran: 6,73 inç büyüklüğünde QHD+ AMOLED LTPO ekran. Ekranın 120Hz yenileme hızına sahip olması, daha akıcı bir görsel deneyim sunabilir.

Selfie Kamerası: Cihazın ön tarafında 32 Megapiksel çözünürlüklü bir selfie kamerası bulunuyor. Bu kamera, kullanıcılara yüksek çözünürlüklü selfieler çekme imkanı sunabilir.

Ana Kamera: Leica imzalı 50 Megapiksel çözünürlüklü ana kamera. Bu kamera, yüksek çözünürlükte ve kaliteli fotoğraflar çekebilir.

Diğer Kameralar: Arka tarafta ayrıca 50 Megapiksel ultra geniş açılı sensör, 50 Megapiksel 3,2X telefoto kamera ve 50 Megapiksel 5X telefoto kamera bulunuyor. Bu çoklu kamera sistemleri, farklı çekim açıları ve yakınlaştırma seçenekleri sunarak çeşitli çekim deneyimleri sağlayabilir.

XİAOMİ 14 ULTRA NEDİR?

Xiaomi 14 Ultra 16GB RAM ve 1TB depolamalı versiyonun 1000 Dolar fiyatla satışa çıkacağı bildirilmiştir. Titanium Special Edition sürümü ise 1100 Dolar‘a satılacağı konuşuluyor.