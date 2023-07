Xiaomi güncelleme desteği biten 6 modelini açıkladı. Destek alamayacak tüm cihazların listesini paylaştı

Xiaomi sık sık akıllı telefonlarına güncelleme getiriyor. Ancak akıllı telefon şirketi satışa sunduğu akıllı telefonlarına genellikle iki yıl kadar yazılım desteği sağlaması ile biliniyor.

Xiaomi’nin resmi web sitesindeki güncelleme desteği biten cihazların yer aldığı EOS listesini de belirli aralıklarla güncelleniyor.

ShiftDelete.net’te yer alan bilgilere göre; Xiaomi’nin EOS listesine eklenen telefonlar bundan böyle MIUI, Android veya güvenlik güncellemelerini almayacak. Ancak şirket yine de kapıyı tamamen kapatmıyor. Bir güvenlik açığı tespit edilmesi durumunda artık desteklenmeseler bile güncelleme alacaklar. Bu kapsamda Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra, Redmi Note 9 Pro, Redmi 9C, and Redmi Note 10 5G ilgili listeye eklendi.

İşte güncelleme desteği biten tüm Xiaomi modelleri

Mi 1

Mi 2

Mi 2A

Mi 3

Mi 4

Mi 4S

Mi 4C

Mi 5

Mi 5S

Mi 5S Plus

Mi 5C

Mi 5X

Mi 6

Mi 6X

Mi 8

Mi 8 Lite

Mi 8 SE

Mi 8 UD

Mi 8 Pro

Mi 8 Explore Edition

Mi 9

Mi 9 Lite

Mi 9 Pro 5G

Mi 9T Pro

Mi 9 SE

Mi CC 9

Mi CC 9e

Mi CC 9 Pro

Mi Note

Mi Note 2

Mi Note 3

Mi Note Pro

MIX

MIX 2

Mi MAX

Mi MAX 2

Mi MAX 3

Mi A1

Mi A2

Mi A2 Lite

Mi A3 (Android One)

Mi Pad

Mi Pad 2

Mi Pad 3

Mi Pad 4

Mi Pad 4 Plus

MIX 2S

Mi MIX 2S

MIX 3

Mi MIX 3

Mi PLAY

Mi Note 10

Mi 10 Lite zoom (CN)

Mi Note 10 Lite

Mi 10 Pro (GLOBAL)

Mi 10 Pro (EEA)

Mi 10 (TR)

Mi 10 (ID)

Mi 10 (EEA)

Mi 10 (IN)

Mi 10 (RU)

Mi 10 (GLOBAL)

Mi 10 (CN)

Mi 10 Ultra (CN)

Redmi 1

Redmi 1S

Redmi 2

Redmi 2A

Redmi 3

Redmi 3S

Redmi 3X

Redmi 4

Redmi 4X

Redmi 4A

Redmi 5

Redmi 5 Plus

Redmi 5A

Redmi Note 1

Redmi Note 1S

Redmi Note 2

Redmi Note 2 Pro

Redmi Note 3

Redmi Note 4

Redmi Note 4X

Redmi Note 5

Redmi Note 5A

Redmi Note 5 Pro

Redmi Pro

Redmi 6

Redmi 6 Pro

Redmi 6A

Redmi Note 6 Pro

Redmi S2

Redmi Y2

Redmi Go

Redmi Note 7

Redmi Note 7S

Redmi Note 7 Pro

Redmi K20

Redmi 7

Redmi Y3

Redmi K20 Pro

Redmi 7A

Redmi 8

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 8T

Redmi 8A

Redmi Note 8 (ID)

Redmi 8A Dual

Redmi Note 8 (IN)

Redmi Note 8 (GLOBAL)

Redmi Note 8 (CN)

Redmi K30

Redmi K30 5G

Redmi K30 5G Speed

Redmi 10X (CN)

Redmi 10X Pro (CN)

POCO F2 Pro (GLOBAL)

Redmi Note 9 (EEA)

Redmi Note 9 (ID)

Redmi Note 9 (GLOBAL)

Redmi 9 (CN)

Redmi 10X 4G (CN)

Redmi 9A (GLOBAL)

Redmi K30i 5G (CN)

Redmi Note 9 (RU)

Redmi Note 9 Pro (EEA)

Redmi 9 (EEA)

Redmi 9A (EEA)

Redmi 9A (RU)

Redmi 9A (ID)

Redmi Note 9 Pro (TR)

Redmi 9A (IN)

Redmi Note 9 (TR)

Redmi 9A (CN)

Redmi 9 (ID)

Redmi 9C (GLOBAL)