Xiaomi hisselerinde sürpriz atak

Kaynak: Bloomberght
Xiaomi hisselerinde sürpriz atak
Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin hisseleri, geçen hafta ilk elektrikli otomobili SU7'ı piyasaya sürmesi sonrasında ilk işlem gününde yüzde 16'ya kadar yükseldi.

Xiaomi hisseleri, ilk aracını piyasaya sürmesinden beri Paskalya tatilinin ardından ilk işlem gününde artış göstererek Ocak 2022'den itibaren en yüksek seviyeyi gördü.

Xiaomi CEO'su ve Kurucusu Lei Jun, geçen Cuma günü iki saat süren etkinlikte standart SU7 elektrikli otomobil modelinin 215.900 yuan (29.872,02 dolar) fiyatla satışa sunulacağını, Pro ve Maksimum versiyonlarının ise sırasıyla 245.900 yuan ve 299.900 yuan fiyatla satılacağını belirtmişti.

Ayrıca Lei, Porsche'nin Taycan ve Panamera modelleriyle karşılaştırılan SU7'nin birçok özelliğinin Tesla ve Porsche'yi geride bıraktığını ifade etmişti.

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