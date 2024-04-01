DEİK Başkanı’ndan kritik mesajlar

Kaynak: AA
DEİK Başkanı’ndan kritik mesajlar
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Artık önümüzde seçim gündemini geride bıraktığımız çok önemli bir süreç var." Dedi.

Olpak, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarını değerlendirdiği açıklamasında yerel seçim sonuçlarının ülke ve millet adına hayırlı olmasını temenni ederek seçilen belediye başkanlarını kutladı.

Seçim gündeminin geride kaldığı ve çok önemli bir süreç olduğunu belirten Olpak, şu ifadeleri kullandı:

"Türk iş dünyası temsilcileri olarak gayemiz, her zaman olduğu gibi ülkemizin kalkınmasına ve refahına katkı sunmak için daha fazla çalışmak, yarınlarımız için daha fazla katma değer üretmek olacak. Bu süreçte, başta enflasyonla mücadele olmak üzere, yapısal reformlar dahil atılacak tüm adımların bir an önce ve kararlılıkla yapılması geleceğimiz için çok önemli. Ülkemizin ekonomik hedeflerine hızla ulaşması, küresel ticaretteki yükselişini sürdürmesi, gelişen sanayisi ile beraber daha fazla istihdam sağlaması ve refahın dengeli dağılımı amacıyla yatırımlarla birlikte istikrarlı ve dengeli büyüyen bir Türkiye için daha fazla çalışmaya devam edeceğiz."

Olpak, DEİK olarak, tüm dünyaya yayılmış 152 iş konseyleriyle küresel ticaretin kalbinin attığı her coğrafyada ticari diplomasi faaliyetlerini artırarak devam ettireceklerini, Türk özel sektörünün gücünü dünyaya taşımak için gayret göstereceklerini vurguladı.

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