Borsa günü yükselişle tamamladı

Önceki kapanışa göre 15,14 puan yükselen endeks, toplam 107,7 milyar liralık işlem hacmine ulaştı. Bankacılık endeksi yüzde 2,08, holding endeksi ise yüzde 1,41 değer kazandı. Sektör endekslerinde en fazla kazancı yüzde 2,36 ile spor sektörü elde ederken, en büyük kaybı ise yüzde 5,39 ile madencilik sektörü yaşadı. Diğer yandan, dolar/TL kuru bugün yüzde 1,9’luk bir düşüşle 31,7540 seviyesine gerileyerek 21 Mart’tan beri en düşük düzeyini gördü. Küresel piyasalarda tatil modu sürerken, bu hafta özellikle ABD’de yayınlanacak istihdam raporu başta olmak üzere yoğun bir veri gündemi bekleniyor.

Analistler, yurt içi veri gündeminin yarın sakin geçeceğini, yurt dışında ise ABD’de fabrika siparişleri, dayanıklı mal siparişleri, JOLTS açık iş sayısı, Almanya ve Avro Bölgesi’nde imalat sanayi PMI ve Almanya’da enflasyon verilerinin öne çıkacağını belirtiyor. Teknik açıdan, analistler endeks kontratında 9.200 puanın direnç, 8.900 ve 8.750 puanın ise destek seviyeleri olarak dikkat çektiğini ifade ediyorlar.