'Ya Çok Seversen' dizisi ile ilgili şok karar

Kanal D'nin Ay Yapım imzalı dizisi "Ya Çok Seversen"in final yapacağı duyuruldu.

'Ya Çok Seversen' dizisi ile ilgili şok karar

“Ya Çok Seversen” dizisinin resmi sayfasından dizinin final yapacağı açıklandı. Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan‘ın başrolünü paylaştığı dizi reytinglerde beklentiyi karşılamamış, son olarak Pastel Film‘in “Dilek Taşı” dizisi başlayınca dizi cumartesi gününe alınmıştı.

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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ay Yapım yaptığı yazılı açıklamada “Türkiye’yle birlikte dünyanın birçok ülkesinde de eş zamanlı yayınlanan ‘Ya Çok Seversen’ dizisi 2 hafta sonra yayınlanacak 13. bölümüyle final yapacak. Bu keyifli yolculukta bizlerle olan seyircimize çok teşekkür ederiz…” ifadeleri kullanıldı.

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Senaryosunu Erdi Işık, Karden Kasaplar, Ceyda Aşar, Senem Birlik’in yazdığı dizinin yönetmen koltuğunu Ali Balcı devralmıştı. Dizide Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan‘a Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebüzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Durukan Çelikkaya, Lara Pera Aslan, Özgün Akaçca ve Adin Külçe eşlik ediyordu.

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