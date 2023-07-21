Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ın sahnesi olay oldu

Editör: Özlem KIRAL

Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'in başrolde olduğu Ya Çok Seversen dizisi adından söz ettiriyor. Çok sevilen yaz dizisinde son bölümdeki öpüşme sahnesi gündem oldu.

Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ın öpüşme sahnesi Twitter'ı salladı. Ya Çok Seversin'in Ateş ve Leyla'sının öpüşme sahnesine pek çok yorum yapıldı.

İki başarılı oyuncunun hayranları iki oyuncunun iyi bir eküri olduğunu söylerken rolün hakkını verdiği konusunda hemfikirdi.

Kerem Bürsin'e ayrıca "Sektörde en iyi öpüşen oyuncusun" yorumları geldi.

Disney+'ta yer alan Dünyayla Benim Aramda dizisindeki sahnesiyle dikkat çeken güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan uzun süre konuşulmuştu. Kendini tatmin ettiği sahnelere dair soruları yanıtlayan Sancaktutan "Kurallarıma aykırı olmadığı sürece işimi yapıyorum" demişti.