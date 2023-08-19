Kerem Bürsin apar topar hastaneye kaldırıldı

‘Ya Çok Seversen’ dizisinde rol alan Kerem Bürsin, sette aniden fenalaştı. Oyuncu arkadaşlarını ve set ekibini bir hayli korkutan Bürsin, hastaneye kaldırıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre; Kerem Bürsin dün ‘Ya Çok Seversen’ dizi setinde ateşlendi. Ateşi düşmeyince hastaneye götürülen ünlü oyuncunun yapılan tahlillerinde vücudunda enfeksiyon tespit edildi. Oyuncu Kerem Bürsin, hem oyuncu arkadaşlarını hem de set ekibini korkuttu.

Kerem Bürsin dün hastanede kaldı. Bugün kendisini iyi hisseden oyuncunun bir gün daha hastanede dinleneceği, daha sonra işinin basına döneceği öğrenildi.

