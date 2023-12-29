Ya Çok Seversen dizisinin yıldızından kötü haber geldi

Ya Çok Seversen dizisinin adından sıklıkla söz ettiren oyuncusu Hafsanur Sancaktutan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündem oldu. Sancaktutan, paylaşımında koronavirüse yakalandığını açıkladı. Kedisiyle olan fotoğrafını paylaşan oyuncu, koronavirüse yakalandığını "Dördüncü covid oluşumuzu andık" notuyla paylaştı.

HAFSANUR SANCAKTUTAN KİMDİR?

Hafsanur Sancaktutan, 20 Mart 2000 tarihinde İstanbul’da doğdu. Rizeli oyuncu oyunculuk ve tiyatroyla ilgilenmeye küçük yaşlarda başladı. Oynadığı tiyatro oyunlarında çeşitli ödüller kazandı. 'Son Yaz', 'Aşk Ağlatır' ve 'Gülperi' gibi birçok dizide oynadı. Şimdilerde, Ya Çok Seversen isimli dizide yer alıyor.