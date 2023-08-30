Ya göreve giden polis orada olmasaydı. Polis bıçaklı saldırganı bacağından vurdu

İstanbul Bayrampaşa’da Volkan L. isimli saldırgan elinde bıçakla durakta bekleyen vatandaşların üzerine yürüdü. O sırada göreve gitmek için otobüs bekleyen polis memuru, saldırganı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.

KAYNAK: DHA
Ya göreve giden polis orada olmasaydı. Polis bıçaklı saldırganı bacağından vurdu

Olay, saat sabah 07.50 sıralarında Bayrampaşa’da bulunan bir otobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye Volkan Lermi, elinde aldığı bıçakla çevredeki insanlara tehditler savurmaya başladı. O sırada tesadüfen olay yerinde olan bir polis memuru E.A, saldırganı önce ikna etmeye çalıştı. Saldırgan Volkan Lermi daha sonra polis memuru E.A'nın üzerine doğru yürüdü. Uyarıları dikkate almayınca polis memuru, saldırgan Volkan Lermi’yi silahla ayağından vurarak etkisiz hale getirdi.

Olayın ardından sağ ayak bileğinden vurularak etkisiz hale getirilen Volkan Lermi, olay yerine gelen ambulans ile birlikte Okmeydanı Cemil Taşçı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşanan korku dolu o anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Öte yandan yapılan araştırmalar neticesinde saldırgan Volkan Lermi’nin daha önceden 49 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

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POLİS MEMURUNA ÖDÜL

İstanbul Valisi Davut Gül ise Polis Memuru E.A.’nın görevden alındığı iddialarını yalanlayarak başarı belgesiyle ödüllendirildiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Davut Gül, “Bu haber doğru değil. Polis memurumuz başarı belgesiyle ödüllendirilmiştir” ifadelerini kullandı.

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