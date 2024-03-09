Yabancı uyruklu 4 IŞİD'li tutuklandı

Kaynak: DHA
Yabancı uyruklu 4 IŞİD'li tutuklandı
Düzce’de jandarmanın IŞİD terör örgütüne yönelik gerçekleştirdiği operasyonda Irak uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde jandarma ekipleri IŞİD terör örgütü üyelerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Jandarma özel harekat ekiplerinin de destek olduğu operasyonda, tespit edilen adreslere şafak vakti eş zamanlı baskınlar yapıldı.

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Operasyonda Irak uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda örgüte ait dokümanlar ve isim listeleri ele geçirildi.

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Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmed Alvan Bital Al Khalefı, Mohammed Jalal Shafı Al Jumaılı, Mohanad Abdulsalam Alwan Al Khalıfawy ve Taha Ahmed Sıreeh Al Khalıfawı, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından ‘Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet’ ve ‘IŞİD Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçlarından tutuklandı.

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Şüphelilerden 1’i adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakılırken, diğer 2 kişinin ise sınır dışı edileceği öğrenildi.

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