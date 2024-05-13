Yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavga kamerada

İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir sebep yüzünden başlayan tartışma kısa sürede şiddete dönüştü.

Taraflar arasındaki çatışmada H.N.A. (49) ve H.O.M. (51) isimli kişiler yaralanırken, diğer iki kişi kaçmayı başardı.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çapta bir operasyon başlattı.

Kavga anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.