Yabancı uyruklu kadın insan ticaretinden tutuklandı

Kırgız uyruklu bir kadın ile birlikte 3 kişi operasyon kapsamında yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda, adliyeye sevk edilen Kırgız uyruklu kadın tutuklanırken, diğer 2 şahıs serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari bilgiler doğrultusunda harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde, Kırgız uyruklu bir kadının yasal olmayan yollarla Özbekistan ve Azerbaycan'dan kadın getirip, Türkiye'de fuhuş yaptırdığı tespit edildi. Operasyonla birlikte, bu suç örgütüne yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen 2 şahıs da gözaltına alındı.

Polis, operasyon kapsamında 6 kadını kurtardı ve sınır dışı edilmesi için girişimler başlattı. Gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor. Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden biri "insan ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğerleri serbest bırakıldı.