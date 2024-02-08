Yabancı yatırımcılar GYF'lere daha fazla yönelecek

Kaynak: Haber Merkezi
Yabancı yatırımcılar GYF'lere daha fazla yönelecek
BYY Finans Kurucusu Bekir Yener Yıldırım, Türkiye’deki GYF’lerin toplam büyüklüğünün 48.305.768.836,27 TL olduğunu açıkladı.

Bekir Yener Yıldırım, Türkiye'de GYF'lerin her türlü taşınmaza yatırım yapmasının ilginç olduğunu vurguladı.

Bekir Yener Yıldırım, Gayrimenkul Yatırım Fonu (GYF)'nun Türkiye'de hem çok popüler hem de alternatif araçlardan daha önde olan bir yatırım aracı olduğunu ifade ederek, "Gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçları sayesinde yatırımcılar için yeni bir seçenek daha ortaya çıktı.

Bu, doğrudan bir gayrimenkule sahip olmanın yanında, güvenilir ve şeffaf bir ortamda toplu olarak gayrimenkul yatırımı yapmak anlamına geliyor.

Türk Gayrimenkul Yatırım Fonları, 2010'lu yılların ortasında ilk defa başlatıldı ve finans ve gayrimenkul alanlarının en heyecan verici birleşimi oldu" dedi.

Türkiye'de gayrimenkul yatırımları yapmış ancak kurumsallık ve şeffaflık eksikliği nedeniyle zarar etmiş ve Türkiye'ye ilgisi devam eden yabancı yatırımcıların GYF'lere daha çok ilgi göstereceğini öngörüyoruz.

Ayrıca Türkiye'ye yeni girecek yabancı yatırımcılar da GYF'leri daha çok kullanacak.

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