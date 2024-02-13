Yabancılar Türkiye'den gayrimenkul almayı bıraktı. 2022’de zirve 2023’te çöküş

Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün açıkladığı aralık ayına ilişkin 'Ödemeler Dengesi İstatistikleri'nde önemli detaylar yer aldı.

2023 yılının genelinde cari açık 45 milyar 150 milyon dolara ulaştığı belirtilirken, yabancıların net gayrimenkul alımındaki düşüş dikkat çekti.

6 MİLYAR 273 MİLYON DOLAR OLAN GAYRİMENKUL GİRİŞİ 3 MİLYAR 560 MİLYON DOLARA GERİLEDİ

2022 yılında 6 milyar 273 milyon dolarla rekor kıran gayrimenkul kaleminde net yabancı girişi, 2023 yılında yüzde 43,3'lük düşüşle 3 milyar 560 milyon dolara kadar geriledi.

Gayrimenkulde yabancı girişi, 2023 yılında son 10 yılın en düşük seviyesine ulaştı. 2023'teki giriş rakamı, geriye doğru gidildiğinde sadece 2013'teki 3 milyar 49 milyon dolarlık girişin üzerinde kaldı.

Böylece, 2023 yılında net doğrudan yabancı yatırım 4 milyar 678 milyon dolar olurken, bunun yüzde 76,1'lik kısmı gayrimenkul kaleminden kaynaklandı.

YABANCILARA KONUT SATIŞI AZALDI

Yabancılara yapılan konut satışları 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 48,1 azalarak 35 bin 5 olmuştu. Bu rakam, 2017 sonrasındaki altı yılın en düşüğü olarak kayıtlara geçmişti.

2022 yılında yüzde 4,5 olan toplam konut satışları için ise yabancılara yapılan konut satışının payı, 2023'te yüzde 2,9'a kadar gerilemişti.

Uzmanlar, Türkiye'de dolar bazında fiyatların çok yükselmesi, deprem riski, vatandaşlık ve ikamet izni için gerekli limitlerin yükseltilmesi gibi nedenlerle yabancıların konut alımında düşüş olduğuna dikkat çekti.

TÜRKİYELİ ZENGİNLER YURT DIŞINA YÖNELDİ

Yabancıların Türkiye’de gayrimenkul alımı düşerken, Türkiyeli zenginlerin yurt dışındaki gayrimenkul alımlarındaki hızlı artış giderek artıyor.

TCMB verilerine göre, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımlarında "Gayrimenkul faaliyetleri" yatırımları alt kalemi 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 163,7'lik artışla 2 milyar 86 milyon dolar ile rekor kırdı.

Türkiyeli vatandaşların yurt dışı gayrimenkul yatırımı 2020 yılında 282 milyon dolar, 2021 yılında 526 milyon dolar, 2022 yılında ise 791 milyon dolar olmuştu.