Agrotech yabancı yatırımcının radarına girdi

Kaynak: Haber Merkezi
Agrotech yabancı yatırımcının radarına girdi
Tarım ve teknoloji şirketi Agrotech, son dönemde yaptığı yatırımlarla yabancı yatırımcının da radarına girdi. Şirket, yatırımcıların borsada yakından takip ettiği MSCI Global Small Cap Endeksi’ne giriş yaparak, halka arz olduğu dördüncü ayında listede yer alma başarısı gösterdi.

Tarım ve teknoloji şirketi Agrotech, geçtiğimiz yıl tamamladığı halka arz sürecinin ardından 2024 yılının ilk ayını sözleşmeli tarım anlaşmaları ve yeni iş birlikleriyle yaparken, MSCI Global Small Cap Endeksi’ne girdi. Borsa yatırımcısı tarafından yakından takip edilen listeye halka arz olmasının ardından dördüncü ayda giriş yapan Agrotech’in bu sürede hisse değeri de 5,21 TL’den 40 TL’nin üzerine yükseldi.

HİSSE DEĞERİNDEKİ ARTIŞ 8 KATA ULAŞTI

Kısa dönemde hisse değerindeki artışın 8 kata ulaştığını belirten Agrotech Genel Müdürü Hasan Hüseyin Demiröz, “Agrotech olarak tarım ve teknoloji alanında yatırımlarımızı sürdürürken, bize güvenen yatırımcılarımızla birlikte büyümeye devam ediyoruz. Şirketimizin yüzde 25’i halka açık paylardan oluşuyor. Başarılarımızın hem yerli hem de yabancı yatırımcılar tarafında karşılık görmesi, bizi cesaretlendiriyor” dedi.

hasan-huseyin-demiroz.jpg

15 ÜLKEYE İHRACAT GERÇEKLEŞTİRİYOR

YılIn başından bu yana Türkiye’nin farklı bölgelerinde sözleşmeli tarım anlaşmalarına imza atan Agrotech, Adıyaman’da, Kahta Sert Kabuklu Meyve Üreticileri Birliği’yle imzaladığı sözleşmede, 2024 yılı üretim sezonu için 800 bin ağacın yer aldığı 20 bin dekarlık alanda badem yetiştiriciliği yapacağını açıklamıştı. Bu anlaşma kapsamında, bir yıl içinde 2 milyar TL’yi aşan bir üretim değerine ulaşılması hedeflenirken; bölgedeki organik nar üreticileriyle de 6 bin dekardan fazla alanda sözleşmeli tarım özelinde bir anlaşmaya imza atılmıştı. Bugün 15 ülkeye ihracat gerçekleştiren Agrotech’in girdi maliyetlerini düşürerek verimliliğe dayalı tarımsal üretimi desteklemeye devam edeceğini vurgulayan Demiröz, kapalı sera da dahil olmak üzere, yaklaşık 3 milyon metrekarelik arazide 10’u aşkın meyvenin ve sebzenin üretimini gerçekleştirdiklerini ve önümüzdeki dönemde yeni yatırımlara devam edeceklerini ifade etti.

İlgili Haberler
Tarım ve Orman Bakanlığı'na 1500 tarım işçisi alınacak
Tarım ve Orman Bakanlığı'na 1500 tarım işçisi alınacak
Kırmızı ete 40 günde büyük zam. Vatandaş gramla almaya devam edecek
Son Haberler
Gökhan Zan: Mustafa Sarıgül aday olursa ben çekilirim Gündem
Gökhan Zan: Mustafa Sarıgül aday olursa ben çekilirim
Mudanya'da mahalleyi sokağa döken yangın Gündem
Mudanya'da mahalleyi sokağa döken yangın
Galatasaray amigosu tek kişilik ordu gibi tribünleri ateşledi Spor
Galatasaray amigosu tek kişilik ordu gibi tribünleri ateşledi
Yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 17 şüpheli yakalandı Gündem
Yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 17 şüpheli yakalandı
Telefon tanıtımı yaparken arayan isim hayatını bitirdi. Seni gidi Bulut Bey seni... Gündem
Telefon tanıtımı yaparken arayan isim hayatını bitirdi. Seni gidi Bulut Bey seni...
Uzmanından hamilelere vajinal mantar enfeksiyonu uyarıları Sağlık
Uzmanından hamilelere vajinal mantar enfeksiyonu uyarıları
Fransa'dan Rusya'ya dezenformasyon suçlaması Dünya
Fransa'dan Rusya'ya dezenformasyon suçlaması