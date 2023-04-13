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Yabancı yatırımcı Borsada 74.7 milyon dolarlık hisse sattı

Yabancı yatırımcı, geçen hafta net 74,7 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 13,3 milyon dolarlık DİBS ve 8,4 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri aldı.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 16:42
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Borsadan yabancı kaçışı. 74,7 milyon dolarlık hisse sattılar

Yabancı yatırımcı Borsada 74.7 milyon dolarlık hisse sattı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistikleri yayınlandı. Buna göre  yabancı yatırımcılar, geçen hafta net 74.7 milyon dolarlık hisse senedi sattı. Yabancı yatırımcılar DİBS devlet iç borçlanma senetleri şirket borçlanma senetlerine yöneldi. Yabancılara  13.3 milyon dolarlık devlet iç borçlanma senetleri ve 8.4 milyon dolarlık şirket borçlanma senetleri aldı.

Yurtdışında yerleşik kişilerin 31 Mart itibarıyla 24 milyar 408,2 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 7 Nisan'da 24 milyar 763,6 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 243 milyon dolardan 1 milyar 225 milyon dolara inerken, ŞBS stokları 67,2 milyon dolardan 75,2 milyon dolara yükseldi.

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﻿Yabancı yatırımcı Borsada 74.7 milyon dolarlık hisse sattı
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