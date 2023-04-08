8 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Piyasalarda dikkat çeken istatistik. Yabancılar Borsa İstanbul'dan kısa sürede kaçıyor

Piyasalarda dikkat çeken istatistik. Yabancılar Borsa İstanbul'dan kısa sürede kaçıyor

Yabancı yatırımcı, Borsa İstanbul’da yaptığı yatırımı kısa sürede elinden çıkarmaya başladı. Yabancıların aldıkları hisseyi elde tutma süresi de 389 günden 29 güne kadar geriledi.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 20:17
Takip Et

Yabancılar Borsa İstanbul'dan kısa sürede kaçıyor

Piyasalarda dikkat çeken istatistik. Yabancılar Borsa İstanbul'dan kısa sürede kaçıyor
+
Aa
-

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası, borsa düzenleme ve desteklerle ayakta tutulmaya çalışılsa da belirsizlikler, toparlanma çabasının önüne geçti. Son yıllarda Türk piyasasından çıkma eğilimindeki yabancı yatırımcı, 2023’te 1 milyar dolara yakın satış miktarını yakaladı

2020 ortalarına kadar yüzde 65 seviyelerinde olan yabancı takas oranı, şu an yüzde 28,25’le tarihi dip seviyede.

Bu tablo, yabancının Borsa İstanbul’daki hisseleri elinde tutma süresini de kısalttı.

YABANCILAR HİSSELERİ ELİNDE TUTMUYOR

Bloomberg HT’den Ebru Usta’nın haberine göre yabancıların hisseyi elde tutma süresi de 2012’deki 389 günden 29 güne kadar geriledi.

Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD) verilerine dayandırılan haberde yerli yatırımcıların 2012 sonunda 46 gün olan hisse tutma süresinin 2022 sonunda 27 güne gerilediği belirtildi.

Son 10 yılda sanayi hisselerini elde tutma süresindeki düşüş daha da dikkat çekici. 2012 sonunda 639 güne kadar çıkan sanayi şirketlerindeki yabancı yatırımlar, 2022 sonunda 28 güne kadar geriledi.

Yabancıların geçmiş yıllarda yüksek tutarlarda yatırım yaptıkları banka hisselerinde de paralel bir düşüş gözlendi. 2012 sonunda 272 gün olan banka hisselerini elde tutma süresi 2022 sonunda 22 güne kadar gerilemiş durumda.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
1
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
﻿Amsterdam’da evlerin neden yamuk olduğu ve tepelerinde kanca olduğu belli oldu
2
﻿Amsterdam’da evlerin neden yamuk olduğu ve tepelerinde kanca olduğu belli oldu
﻿Amsterdam’da evlerin neden yamuk olduğu ve tepelerinde kanca olduğu belli oldu
﻿Metropoll son anketi açıkladı. Rekor geliyor diyerek paylaştı
3
﻿Metropoll son anketi açıkladı. Rekor geliyor diyerek paylaştı
﻿Metropoll son anketi açıkladı. Rekor geliyor diyerek paylaştı
﻿Trafik sigortasında yeni dönem. Zorunluluk kaldırılıyor
4
﻿Trafik sigortasında yeni dönem. Zorunluluk kaldırılıyor
﻿Trafik sigortasında yeni dönem. Zorunluluk kaldırılıyor
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
5
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
﻿Amerikalı ünlü tarihçi Prof. Dr. Justin Atatürk'ün kurtuluş mücadelesi olmasaydı Türklere ne olacağını anlattı
6
﻿Amerikalı ünlü tarihçi Prof. Dr. Justin Atatürk'ün kurtuluş mücadelesi olmasaydı Türklere ne olacağını anlattı
﻿Amerikalı ünlü tarihçi Prof. Dr. Justin Atatürk'ün kurtuluş mücadelesi olmasaydı Türklere ne olacağını anlattı
﻿Mine Tugay cinsiyetçilik yapmakla suçlandı. Açıklama videosu paylaştı
7
﻿Mine Tugay cinsiyetçilik yapmakla suçlandı. Açıklama videosu paylaştı
﻿Mine Tugay cinsiyetçilik yapmakla suçlandı. Açıklama videosu paylaştı
﻿Yağmur Ergün şampiyon oldu. Rekor kırdı
﻿Yağmur Ergün şampiyon oldu. Rekor kırdı
﻿Yağmur Ergün şampiyon oldu. Rekor kırdı
﻿Denizli'de kumar operasyonu. 4 kişi gözaltına alındı
﻿Denizli'de kumar operasyonu. 4 kişi gözaltına alındı
﻿Denizli'de kumar operasyonu. 4 kişi gözaltına alındı
﻿Trabzonspor'un Kasımpaşa 11'i belli oldu
﻿Trabzonspor'un Kasımpaşa 11'i belli oldu
﻿Trabzonspor'un Kasımpaşa 11'i belli oldu
﻿Jesus fırtına gibi esti
﻿Jesus fırtına gibi esti
﻿Jesus fırtına gibi esti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.