Piyasalarda dikkat çeken istatistik. Yabancılar Borsa İstanbul'dan kısa sürede kaçıyor

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası, borsa düzenleme ve desteklerle ayakta tutulmaya çalışılsa da belirsizlikler, toparlanma çabasının önüne geçti. Son yıllarda Türk piyasasından çıkma eğilimindeki yabancı yatırımcı, 2023’te 1 milyar dolara yakın satış miktarını yakaladı

2020 ortalarına kadar yüzde 65 seviyelerinde olan yabancı takas oranı, şu an yüzde 28,25’le tarihi dip seviyede.

Bu tablo, yabancının Borsa İstanbul’daki hisseleri elinde tutma süresini de kısalttı.

YABANCILAR HİSSELERİ ELİNDE TUTMUYOR

Bloomberg HT’den Ebru Usta’nın haberine göre yabancıların hisseyi elde tutma süresi de 2012’deki 389 günden 29 güne kadar geriledi.

Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD) verilerine dayandırılan haberde yerli yatırımcıların 2012 sonunda 46 gün olan hisse tutma süresinin 2022 sonunda 27 güne gerilediği belirtildi.

Son 10 yılda sanayi hisselerini elde tutma süresindeki düşüş daha da dikkat çekici. 2012 sonunda 639 güne kadar çıkan sanayi şirketlerindeki yabancı yatırımlar, 2022 sonunda 28 güne kadar geriledi.

Yabancıların geçmiş yıllarda yüksek tutarlarda yatırım yaptıkları banka hisselerinde de paralel bir düşüş gözlendi. 2012 sonunda 272 gün olan banka hisselerini elde tutma süresi 2022 sonunda 22 güne kadar gerilemiş durumda.