Yabancılar sahte pasaport işine el attı. Polis iki Faslıyı gözaltına aldı

İstanbul’un Fatih ilçesinde sahte pasaport ve kimlik düzenleyen yabancı uyruklu 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Adreste yapılan aramada çok sayıda sahte pasaport ve pasaport basımında kullanılan malzeme ile evraklar bulunurken, gözaltına alınan zanlıların karı-koca kılığında ev kiralayarak bu işi yaptıkları ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te bir evde sahte pasaport ve kimlik düzenlendiğini istihbaratını aldı. Eve girip çıkanları takibe alan emniyet ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Fas uyruklu R.B. ile Irak kökenli M.K.I.A.B adlı yabancı uyruklu 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda sahte gri ve hizmet pasaportu, pasaport kapakları, pasaport yapımında kullanılan farklı renklerde boyalar, farklı ülkelere ait 17 mühür, pasaport yapımında kullanılan 4 numaratör, bir havayoluna ait 7 boş uçuş kartı, farklı ülkelere ait hologram ve filigranlar, değişik ülkelere ait boş kimlik kartlarının yanı sıra çok sayıda malzeme ele geçirildi. Aynı evde, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 550 avro ve 3 bin 200 lira paraya da el konuldu.