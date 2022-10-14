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  • Yabancı uyruklu tacizciyi linçten polis kurtardı. 15 yaşındaki kızı taciz etti

Yabancı uyruklu tacizciyi linçten polis kurtardı. 15 yaşındaki kızı taciz etti

Esenler'de yabancı uyruklu tacizciyi mahalleli az daha linç ediyordu. Polisler son anda yetişti tacizciyi mahallelinin elinden kurtardı. 15 yaşındaki kızı taciz ettiği iddia edilen zanlı polisler tarafından önce karakola daha sonra da adliyeye götürüldü.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 12:30
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Esenler 15 yaşındaki kızı taciz etti Yabancı uyruklu tacizciyi linçten polis kurtardı

Yabancı uyruklu tacizciyi linçten polis kurtardı. 15 yaşındaki kızı taciz etti
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Esenler'de 15 yaşındaki kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheliyi linçten polis kurtardı

Esenler'de 15 yaşındaki bir kızı evine kadar takip ettiği iddia edilen yabancı uyruklu M. R., kızın babası ve mahalleli tarafından feci şekilde dövüldü. Polis, şüpheliyi linçten kurtararak gözaltına aldı.



Olay, önceki akşam saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, yabancı uyruklu M.R. 15 yaşındaki bir kızı okul çıkışında evine kadar takip etti. Takip edildiğini fark eden kız durumu babasına bildirdi. Ertesi gün kızı yine takip eden M.R.'yi baba ile mahalleli sokakta yakaladı.

Baba ile mahalle sakinleri M.R.'yi feci şekilde dövdü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, M.R.'yi linçten kurtararak, gözaltına aldı.

Kızın babasının şikayeti üzerine M.R. sağlık kontrollerinin ardından Esenler Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Emniyetteki işlemleriin ardından M.R. adliyeye sevk edildi.

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Insan
14.10.2022 12:37
Nerden gelmis geldigi yere geri ginderin polis zaten koruma gorevi yapiyor neden se kilictar ogluna saldirida izleyici oluyordu yada  
 
vatandaş
14.10.2022 12:36
bu yabancı göcmenler bir türk kültürüne ve toplulumuza uyum sağlayamayacaklar! daha kötü ve ağar trvmaları yaşıyacağız!  
 
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