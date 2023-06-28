Yabancıların en çok yatırım yaptığı şehirler

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) konut satış istatistiklerini açıkladı.

Uluslararası yatırımcıların Türkiye'den konut talebi ocak-mayıs döneminde 2022 yılının aynı dönemine göre gerilemiş olsa da bazı ülkeler öne çıkmaya devam etti.

En çok konut satılan il 6 bin 446 adetle Antalya olurken, onu 5 bin 329 ile İstanbul takip etti.

ANTALYA BİRİNCİ SIRADA

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından listede İstanbul'u geçerek ilk sıraya yerleşen Antalya, bu alandaki liderliğini yılın geride kalan aylarında da sürdürdü.

İlk beş ayda yabancılara Mersin'de 1.231, Ankara'da 504, Bursa'da 443, Yalova'da 427, İzmir'de 373, Muğla'da 283, Kocaeli'de 240, Sakarya'da ise 208 konut satıldı.

Geçen yıl ilk 10'da bulunmayan Muğla'nın ocak-mayıs döneminde 8'inci sırada yer aldığı görüldü.

RUSLARA KONUT SATIŞI NEREDEYSE YÜZDE 50 ARTTI

Ocak-mayıs döneminde en çok konut yatırımını Ruslar yaptı. Rusya Federasyonu vatandaşlarına satılan konut adedi yüzde 44,4'lük artışla 5 bin 723'e ulaştı.

Suudi Arabistan vatandaşları yılsonuna kadar 16'ncılığa kadar yükselmişti.

Suudların Türkiye'deki konut yatırımlarının ocak-mayıs döneminde de devam ettiği görüldü.

İlk 5 ayda Suudi Arabistan pasaportuna sahip kişilerin Türkiye'den aldığı konut sayısı yüzde 79,4'lük artışla 296'ya yükseldi. Uzun zaman sonra listeye tekrar giren Suudların yılın geride kalan kısmında 11'inciliğe yükseldikleri görüldü.