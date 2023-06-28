Yabancıların en çok yatırım yaptığı şehirler

Yabancıların konut yatırımında Ruslar birinci sırada yer alırken en çok tercih ettikleri ilimiz Antalya oldu.

Yabancıların en çok yatırım yaptığı şehirler

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) konut satış istatistiklerini açıkladı.

Uluslararası yatırımcıların Türkiye'den konut talebi ocak-mayıs döneminde 2022 yılının aynı dönemine göre gerilemiş olsa da bazı ülkeler öne çıkmaya devam etti.

En çok konut satılan il 6 bin 446 adetle Antalya olurken, onu 5 bin 329 ile İstanbul takip etti.

ANTALYA BİRİNCİ SIRADA

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından listede İstanbul'u geçerek ilk sıraya yerleşen Antalya, bu alandaki liderliğini yılın geride kalan aylarında da sürdürdü.

İlk beş ayda yabancılara Mersin'de 1.231, Ankara'da 504, Bursa'da 443, Yalova'da 427, İzmir'de 373, Muğla'da 283, Kocaeli'de 240, Sakarya'da ise 208 konut satıldı.

Geçen yıl ilk 10'da bulunmayan Muğla'nın ocak-mayıs döneminde 8'inci sırada yer aldığı görüldü.

RUSLARA KONUT SATIŞI NEREDEYSE YÜZDE 50 ARTTI

Ocak-mayıs döneminde en çok konut yatırımını Ruslar yaptı. Rusya Federasyonu vatandaşlarına satılan konut adedi yüzde 44,4'lük artışla 5 bin 723'e ulaştı.

Suudi Arabistan vatandaşları yılsonuna kadar 16'ncılığa kadar yükselmişti.

Suudların Türkiye'deki konut yatırımlarının ocak-mayıs döneminde de devam ettiği görüldü.

İlk 5 ayda Suudi Arabistan pasaportuna sahip kişilerin Türkiye'den aldığı konut sayısı yüzde 79,4'lük artışla 296'ya yükseldi. Uzun zaman sonra listeye tekrar giren Suudların yılın geride kalan kısmında 11'inciliğe yükseldikleri görüldü.

Öne Çıkanlar
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Son Haberler
Hatayspor'un 10 numarası belli oldu Spor
Hatayspor'un 10 numarası belli oldu
Türk Kara Kuvvetleri 2232 yaşında Güncel
Türk Kara Kuvvetleri 2232 yaşında
Giresunspor'dan Brezilya'ya. Serginho bir aylık rötarla Vasco Da Gama'da Spor
Giresunspor'dan Brezilya'ya. Serginho bir aylık rötarla Vasco Da Gama'da
Tatilcilere 'Carettalara dokunmayın' uyarısı Güncel
Tatilcilere 'Carettalara dokunmayın' uyarısı
Bıçaklı kavgada 1 ağır yaralı Güncel
Bıçaklı kavgada 1 ağır yaralı
Bu içecek vücuttaki kan oranını düşürüyor Şifalı Bitkiler
Bu içecek vücuttaki kan oranını düşürüyor
Şevval Sam'ın 'Yasak Elma' itirafı çok konuşulacak Magazin
Şevval Sam'ın 'Yasak Elma' itirafı çok konuşulacak