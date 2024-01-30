Yabani kuşları yakalayıp internet üzerinden satıyordu, polise yakalandı

Polis ekipleri, M.Ç.'nin yabani hayvanları beslediği ve internet üzerinden satış yaptığı bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevlileri ile birlikte bir operasyon düzenlendi. Şeker Mahallesi’ndeki evine yapılan baskında, 2 tavus kuşu, 2 yeşilbaş gövel ördeği, 2 angıt, 3 sülün ve 1 sincap kafesi bulundu.

Hayvanlar, rehabilitasyon ve doğaya bırakılma işlemleri için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Milli Parklar Amasya Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. M.Ç. hakkında ise yasal işlemler başlatıldı.