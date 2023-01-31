Yağ bezeleri düzensiz beslenme, stres gibi pek çok faktöre bağlı olarak yüz bölgesinde çıkmaktadır. Yüz görünümünü bozan yağ bezeleri çeşitli doğal yöntemlerle yağ beze oluşumunu önlemek mümkün. Peki, Yağ bezeleri nasıl geçer? Yağ bezeleri geçirmenin yolları neler?

Genellikle göz çevresinde ve yanaklarda ortaya çıkan yağ bezeleri, görünüm olarak sivilceleri ve beyaz noktaları andırıyor. Yağ bezeleri düzensiz beslenme, stres, genetik faktörler, aşırı hassasiyet ya da cildi güneşten korumama gibi nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabiliyor. İstenmeyen yağ bezelerinin oluşmasını doğal bakım yöntemleriyle önleyebilmeniz mümkün.

YAĞ BEZELERİ NEDEN OLUŞUR?

Yağ bezeleri genellikle göz çevresi ve yanaklarda ortaya çıkar. Beyaz veya sarı minik pütürler olarak kendini gösteren yağ bezeleri cildin kusursuz görünümünü bozar. Yağ bezeleri çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkar.

-Düzensiz beslenme

-Aşırı yağlı yiyeceklerin tüketimi

-Uykusuzluk

-Stres

-Genetik faktörler

-Yağlı cilt tipi

-Cildi güneşten korumamak

-Aşırı hassas cilt

YAĞ BEZELERİNE NE İYİ GELİR?

Yağ bezeleri çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Yağ bezeleri genellikle cildin kusursuz ve pürüzsüz görünmesini engeller. Yağ bezelerin sıkmaya çalışmak cilde kalıcı hasarlar verir. Bu sebeple yağ bezelerini geçirmek için biraz sabırlı olmak gerekir. Yağ bezelerini geçiren doğal yöntemlere bir şans vererek pürüzsüz görünen bir cilde sahip olabilirsiniz.

-Aloe vera jeli yüzdeki yağ bezelerinin küçülmesini sağlar ve görünümünü azaltır. Aloe vera jelini temiz cildinize masaj yaparak sürebilirsiniz.

-Elma sirkesi yüzdeki yağ bezeleri için de kullanılabilir. Elma sirkesini düzenli olarak cildinize sürerek yağ bezelerinin küçülmesine yardımcı olabilirsiniz. Yağ bezesine elma sirkesi sürmek enfeksiyon yapmasını önler.

-Sarımsak antibiyotik özelliği ile yağ bezeleri üzerinde etkilidir. Yağ bezelerin yavaş yavaş kaybolmasına yardımcı olur. Cilt üzerinde bakteri oluşmasını engeller.