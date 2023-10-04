Yemeklerde sık kullandığımız yağ döküldüğünde kolayca çıkmayabiliyor. Kumaşlardan yağ lekesini çıkarmak için önce lekenin tuzlanması tavsiye ediliyor. Peki, yağ lekesi nasıl çıkar? Kıyafetten yağ lekesi çıkaran formül

YAĞ LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Gömleğinize, tişörtlerinize damlayan yağ lekesini anında çıkarmak için ihtiyacınız olan tek şey pudra.

Yağ damlayan kıyafeti bekletmeden temizlemeniz gerekiyor. Lekeli bölgeye anında müdahale etmek lekenin çıkmasını sağlıyor.

Yağ damlayan bölgeyi kaplayacak şekilde hemen bolca pudra dökün. 15 dakika bekleyin. Temiz bir peçete ile bölgeyi temizleyin. Bu formül ile kıyafetinizi kirliye atmanıza gerek kalmadan giyebilirsiniz.

YAĞ LEKESİNİ NE ÇIKARIR?

Yağ lekesini hemen çıkarmak için aşağıdaki yöntemi deneyebilirsiniz. Bu yöntem, genellikle yağ lekelerinin hızlı bir şekilde temizlenmesine yardımcı olur.

Bir kağıt havlu veya temiz bir bez ve mısır nişastası veya un ile yağ lekesini çıkarabilirsiniz.

Yağ lekesi hemen oluştuysa, hızlıca müdahale etmek önemlidir. Lekenin üzerine bir kağıt havlu veya temiz bir bez koyarak fazla yağı emin.

Yağ lekesini üzerine mısır nişastası veya un serpin. Bu tozlar yağı emer ve lekenin yayılmasını engeller.

Tozu lekenin üzerine serptikten sonra biraz bastırarak hafifçe ovmadan dikkatlice çırpın. Toz, yağı emerek lekeyi hafifletecektir.

Mısır nişastası veya unun yağı emdiğinden ve lekeyi hafiflettiğinden emin olduktan sonra, fazla tozu temizleyin. Bir fırça veya elektrik süpürgesi kullanarak tozu nazikçe süpürün.

Yağ lekesi hala görünüyorsa, aynı işlemi tekrarlayın. Mısır nişastası veya un, yağ lekesini emmeye devam edecektir.