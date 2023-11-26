Yağ nasıl yakılır?

Diyetisyen Pınar Demirkaya, herkesin merak ettiği yağ yakımı ile ilgili bilgiler verdi. İşte yağ yakımını hızlandıran o yiyecekler ve detaylı bilgiler...

Her gün Maydanozu aç karna yemek zayıflatır, Suya limon sıkmak ödem atar gibi bilimden uzak söylemlerle karşı karşıya kalıyoruz. Tabii ki bu tüm söylemler doğru değildir diyemeyiz. Bu söylemleri besinlerin mucizevi etkileri olduğunu savunduğundan ve bilimsel temelleri olmadığından destekleyemiyoruz. Öncelikle bir besinin neden yağ yaktığını ve en iyi tüketim şeklinin hangisi olduğunu biliyor olmamız gerekiyor.

Kırmızı biberde bulunan Kapsaisin besinlerin enerjiye dönüşme yeteneklerini arttırıyor ve bazal metabolizma hızımızı arttırdığı düşünülüyor.

Bir çoğumuzun tabağında çokta yer etmeyen fakat düşük kalorileri,bol lifli oluşlarıyla yeşil yapraklı sebzelerin öğünlerimizde önemli bir yeri olmalı. Özellikle koyu yeşil yapraklı sebzeler demir depolarımızın dolmasına yardımcı olacağı için demir eksikliğinde görülen kilo vermede direnç semptomunun da önüne geçmemize yardımcı olmuş oluyor. Sanılanın aksine önemli bir kalsiyum kaynağı olduklarından kemik erimesi yaşayan belirli yaş gurupları için mutlaka tabaklarında olması gerektiğini savunabiliri

Meyveler yüksek lifli oluşlarıyla uzun süreli doygunluk sağlıyorlar. Bu noktada en önemli olan şey tükettiğimiz meyvenin porsiyonudur. Meyvelerden örnek verecek olursak Nar yüksek antioksidan kapasitesi ve iştah baskılama özelliği ile ilk sırada yer alıyor. Greyfurt metabolizmanın hızlanmasına katkı sağlıyor ve iştahı baskılıyor. Greyfurt ile ilgili ek bir bilgi olarak greyfurtu ilaçlarınız ile tüketmemelisiniz.

Sanılananın aksine süt ürünleri yağ yakıyor diyemeyiz. Özellikle her yerde görebileceğiniz yoğurt ve pul biber tarifinin yağ yakımına herhangi bir etkisinin olmadığına yönelik çalışmalar mevcut.

Dengeli ve temiz beslendiğimizde, sağlıklı bir fiziksel aktivitede bulunduğumuzda, Sirkadiyen ritmimize uyumlu beslendiğimizde metabolizmamız optimum düzeyde çalışıyor ve mucizevi besin arayışlarımız son bulmuş oluyor.

Turpgillerden olan Beyaz, kırmızı lahana, brüksel lahanası, Karnıbahar ve brokolide bulunan sülforafan’ın yağ yakıcı enzimleri arttırdığı düşünülüyor ve son dönemlerde antikanser özelliği ile ilgili de birçok çalışma bulunuyor. Yüksek lifli oluşları ile de uzun süreli tokluk sağlıyorlar.