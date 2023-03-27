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Deprem yağmacısı 6 kişi tutuklandı

Hatay'da depremin ilk günlerinde gündeme gelen yağma ve hırsızlık olaylarına karışan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 18:21
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Yağmacı 6 kişi tutuklandı

Deprem yağmacısı 6 kişi tutuklandı
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Hatay İl Emniyet Müdürlüğü İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da 'yağma, hırsızlık ve asayiş' olaylarına ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin yaptığı çalışmada İskenderun'da hırsızlık ve yağma olaylarına karıştıkları tespit edilen 9 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyette ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 6'sı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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