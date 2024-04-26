Yağmur altında yağmur duası ettiler

Kaynak: İHA
Yağmur altında yağmur duası ettiler
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesindeki Büğet köyünde, yağmur altında yağmur duası yapıldı.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Büğet köyünde, köy halkı tarafından yağmur duası edildi. Depremin etkilediği bölgede, yağmur duasına Büğet köyü sakinleri ile Yeşilyurt ilçesi ve çevre köylerden gelen vatandaşlar katıldı. Havaların sıcak gitmesi ve deprem nedeniyle, duaların yanı sıra koyun kesilerek adaklar adandı. Bu yıl yağmur duasının yağmur altında gerçekleştiğini belirten Büğet köyü muhtarı Bünyamin Dilaver, programa katılan tüm vatandaşlara teşekkür etti ve etkinliğin geleneksel hale geldiğini ifade etti.

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