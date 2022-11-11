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KFC Almanya tarafından gönderilen mesaj tepki çekti

Amerikan fast food zinciri Kentucky Fried Chicken'in (KFC) Almanya'da yayımladığı bir reklam mesajı tepkilere neden oldu.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 19:58
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Yahudiler için önemli bir günde attığı mesaj tepki çeken KFC özür diledi

KFC Almanya tarafından gönderilen mesaj tepki çekti
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KFC'nin telefon uygulamasından müşterilerine gönderdiği mesajda "Kristal Gece'yi anma gününde çıtır tavukla daha yumuşak peynirle kendinizi şımartın" ifadesi kullanıldı.

Mesajı alan müşteriler, KFC'ye sosyal medya üzerinden yoğun eleştiri yöneltti.

MÜŞTERİLERİNDEN ÖZÜR DİLEDİ

KFC de bunun üzerine ikinci bir mesajla, ilk mesajın teknik bir arıza nedeniyle gönderildiğini belirterek, müşterilerinden özür diledi.

Almanya'da, 9-10 Kasım 1938'de, Yahudilere ait işletmelerin, sinagogların ve diğer Yahudi kurumlarının ateşe verilmesi, Kristal Gece olarak niteleniyor. (AA)

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