Kayseri'de deprem

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından Türkiye'de büyük bir tedirginlik hakim...

Ülkemizi derinden sarsan felaket sonrası farklı bölgelerden gelen deprem haberleri endişeye neden oluyor.

Onlardan biri de gece saatlerinde Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde meydana gelen deprem oldu.

KAYSERİ 3.5 İLE SALLANDI

AFAD'dan yapılan açıklamada, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde saat 23.06'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği aktarıldı. AFAD, depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirdi.