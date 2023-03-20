20 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kayseri'de deprem

AFAD, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 23:29
Takip Et

Yahyalı Kayseride 3.5 büyüklüğünde deprem

Kayseri'de deprem
+
Aa
-

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından Türkiye'de büyük bir tedirginlik hakim...

Ülkemizi derinden sarsan felaket sonrası farklı bölgelerden gelen deprem haberleri endişeye neden oluyor.

Onlardan biri de gece saatlerinde Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde meydana gelen deprem oldu.

KAYSERİ 3.5 İLE SALLANDI

AFAD'dan yapılan açıklamada, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde saat 23.06'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği aktarıldı. AFAD, depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirdi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yapay Zekaya seçim sonuçları soruldu. İşte kazanan
1
﻿Yapay Zekaya seçim sonuçları soruldu. İşte kazanan
﻿Yapay Zekaya seçim sonuçları soruldu. İşte kazanan
﻿4 anketin hepsinde tek isim önde. Fark yüzde 10'dan fazla
2
﻿4 anketin hepsinde tek isim önde. Fark yüzde 10'dan fazla
﻿4 anketin hepsinde tek isim önde. Fark yüzde 10'dan fazla
﻿ABD'de bankalardan 'mevduatların sigortalanması' talebi
3
﻿ABD'de bankalardan 'mevduatların sigortalanması' talebi
﻿ABD'de bankalardan 'mevduatların sigortalanması' talebi
﻿AFAD önce bağış sözünü tutmayan kamu kurumlarını açıklasın
4
﻿AFAD önce bağış sözünü tutmayan kamu kurumlarını açıklasın
﻿AFAD önce bağış sözünü tutmayan kamu kurumlarını açıklasın
﻿İstanbullular dikkat. Bugün bu ilçelerde elektrik olmayacak
5
﻿İstanbullular dikkat. Bugün bu ilçelerde elektrik olmayacak
﻿İstanbullular dikkat. Bugün bu ilçelerde elektrik olmayacak
﻿Fatih Terim'den milletvekilliği teklifine cevap geldi. Siyasete mi atılıyor
6
﻿Fatih Terim'den milletvekilliği teklifine cevap geldi. Siyasete mi atılıyor
﻿Fatih Terim'den milletvekilliği teklifine cevap geldi. Siyasete mi atılıyor
﻿Depremzede iki çocuğun kaçırıldıkları iddia edilmişti. Valilikten yalanlama geldi
7
﻿Depremzede iki çocuğun kaçırıldıkları iddia edilmişti. Valilikten yalanlama geldi
﻿Depremzede iki çocuğun kaçırıldıkları iddia edilmişti. Valilikten yalanlama geldi
﻿Çöp evde yangın çıktı
﻿Çöp evde yangın çıktı
﻿Çöp evde yangın çıktı
﻿F1 Suudi Arabistan Grant Prix'nde Alonso'ya büyük şok
﻿F1 Suudi Arabistan Grant Prix'nde Alonso'ya büyük şok
﻿F1 Suudi Arabistan Grant Prix'nde Alonso'ya büyük şok
﻿Union Berlin Frankfurt'u yendi yarışa devam dedi
﻿Union Berlin Frankfurt'u yendi yarışa devam dedi
﻿Union Berlin Frankfurt'u yendi yarışa devam dedi
﻿Napoli Torino'yu fena çarptı
﻿Napoli Torino'yu fena çarptı
﻿Napoli Torino'yu fena çarptı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.