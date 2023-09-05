Yakalanmasalardı 1 milyon kişinin felaketi olacaklardı. 9 şüpheli adliyeye sevk edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından duyurduğu ve Ordu'da yapılan uyuşturucu operasyonunu çerçevesinde Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri dün Güneydoğu Bölgesi'nden batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini aldı. Sevkiyata ilişkin şüphelileri yakın takibe alan ekipler, dün sabah saatlerinde şehir girişinde durdurdukları şüpheli araçlarda arama yaptı. Yapılan aramada 232 kilogram skunk maddesi ile 9 kilogram toz esrar ele geçirdi, araçta bulunan S.Ç. (53), M.A.G. (38) ve M.E.D. (23) isimli şüphelileri gözaltına aldı.

TOPLAMDA 9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda ayrıca uyuşturucu yüklü otomobilin geçişinde yol kontrolü sağladığı temin edilen V.K. (23), K.K. (30), G.T. (22), B.Y. (23), F.D. (24), P.B. (23) isimli şüpheliler de şehrin çeşitli noktalarında gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler dün ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

1 MİLYON İNSANIN ZEHİRLENMESİNİN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Düzenlenen operasyonda ele geçirilen toplamda 241 kilogram uyuşturucu maddenin 1 milyon insanı zehirleyecek büyüklükte olduğu, yapılan başarılı operasyon ile bunun önüne geçildiği öğrenildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dün İstanbul, Ordu ve Şanlıurfa'da narkotik birimlerinin düzenlediği operasyonlarda 7 zehir tacirinin yakalandığını duyurmuştu.