Yakıt krizi çıktı uçuşlar iptal edildi

Düzenleme: Kaynak: AA
Yakıt krizi çıktı uçuşlar iptal edildi

Kolombiya’da çıkan yakıt krizi havayolu ulaşımını vurdu. Yaşanan kriz nedeniyle sadece bir havayolu şirketi 69 uçuşu iptal etti. Krizin devam etmesi durumunda 108 uçuşun daha iptal dilmesi gündeme geldi.

Kolombiya’da yakıt edarikinde yaşanan sorunlar havayolu ulaşımını sarstı. Ülkenin önde gelen havayolu şirketleri uçuşlarını iptal etmek zorunda kaldı. Avianca’dan yapılan açıklamada yakıt krizi nedeniyle 69 uçuşun iptal edildiğini duyurdu. Şirketin yakıt krizinin devam etmesi durumunda 108 uçuşu daha iptal etmesi bekleniyor.

Ülkenin önde gelen havayolu şirketlerinden Avianca, yakıt krizini gerekçe göstererek, 4'ü uluslararası olmak üzere toplam 69 uçuşun iptal edildiğini duyurdu. Krizin devam etmesi durumunda, şirketin yarın 108 uçuşunu daha iptal edebileceği belirtiliyor.

Avianca'nın yanı sıra Latam havayolu da benzer bir açıklama yaparak, yarından itibaren 36 uçuşunu iptal edeceğini bildirdi. Her iki şirket de yolcularına, talepleri doğrultusunda 1 yıl süreyle ücretsiz bilet değişikliği veya tam ücret iadesi imkanı sunduklarını açıkladı.

Kolombiya Ulaştırma Bakanı Maria Costanza Garcia, yakıt tedarik zincirindeki sorunları incelediklerini belirtti ve bazı havayolu şirketlerinin uçuş esnekliğini korumak amacıyla bilet satışlarını geçici olarak durdurduğunu duyurdu. Garcia, ayrıca uçuş iptallerinin Kolombiya Havacılık Yönetmeliği'ne aykırı olduğunu vurguladı ve bu sürecin araştırılması için talimat verdi.

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