Yaktın bizi Zehra Güneş

Kaynak: Haber Merkezi
Yaktın bizi Zehra Güneş

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris Olimpiyak Oyunları yarı finalinde İtalya'ya yenildi. Brezilya ile bronz madalya maçına çıkacak olan takımımızda Zehra Güneş korkusu yaşandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yarı final maçında her seti çekişmeli geçen maçta İtalya’ya 3-0 yenildi.

Filenin Sultanları setleri 25-22, 25-19 ve 25-22 kaybetti.

Millilerimiz Brezilya ile 3.'lük maçına çıkacak.

Yarın (10 Ağustos Cumartesi) saat 18.15’te başlayacak karşılaşma TRT 1’den canlı yayınlanacak.

Milli Takımımız'ın yıldızı Zehra Güneş, İtalya maçında yüreğimizi ağzımıza getirdi.

İkinci setin hemen başında Elif Şahin'le çarpışan Zehra, acı içinde yerde kaldı.

Arkadaşları endişe içinde Zehra'nın başına koştu.

Neyse ki Zehra, kalkarak maça devam edebildi.

Zehra'nın Brezilya maçında da bacağında bandajla oynayabilecek.

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