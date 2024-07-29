2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nın üçüncü gününde A Milli Kadın Voleybol Takımımız ilk kez sahneye çıktı.

Hollanda ile karşı karşıya gelen Filenin Sultanları setlerde 0-2 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak herkesi hayran bırakan bir geri dönüş sergiledi.

VARGAS VE ZEHRA'DAN MAÇ SONU KRİTİĞİ

Mücadelenin ardından maçın yıldızı Melissa Vargas ve Zehra Güneş uzun süre karşılaşmanın kritiğini yaptı. İkilinin aralarında ne konuştuğunu kimse anlamazken jest ve mimikleri görenlerin yüzünü güldürdü.

MONT GİYMESİ ŞAŞKINLIK YARATTI

Öte yandan Zehra Güneş’in üstündeki kıyafetler olay oldu 30 derece olan ve insanların sıcaktan kavrulduğu bir ortamda Zehra Güneş’in mont ve uzun kollu giymesi şaşkınlık yarattı. Kullanıcılar yaptıkları yorumlarda bu duruma değinirken gülen yüzü ve enerjik hali için ise güzel dileklerini iletti.

"YAKTIN BİZİ ZEHRA GÜNEŞ"

Milletler Ligi’nde sakatlanan Zehra Güneş 2024 Paris Olimpiyatları için asıl kadroda yer almazken rezerv oyuncu olarak takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Zehra Güneş'in Hollanda maçında olmamasına dert yanan kullanıcılar "yaktın bizi Zehra Güneş sen olsan bu kadar zorlanmazdık" dedi.