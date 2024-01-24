Yalan haber okumaktan bıkanlara Google'dan müthiş özellik

Kaynak: Haber Merkezi
Yalan haber okumaktan bıkanlara Google'dan müthiş özellik
Keşfetine düşen haberleri takip eden ancak haberlerin yalan olduğunu gören ya da anlayan vatandaşları kurtaracak çözüm Google'dan geldi. Artık Google'da bulunan Gerçeklik Kontrol Aracı ile yalan haberler tek tek ayıklanacak.

Google, yanlış bilginin ve yalan haberlerin internette hızla yayılmasını önlemek için yeni bir özellik geliştirdi.

Devreye giren özellik sayesinde kullanıcılar artık dakikalarını harcayıp yalan haberi okumak zorunda kalmayacak.

TÜRKÇE HABERLERDE DE İŞE YARAYACAK

Kullanımda olan Fack Check Tools yani Gerçeklik Kontrol Aracının Türkçe yazılmış haberlerde de kullanılabilceği aktarıldı.

Sosyal medya aracılığıyla hızla yayılan yalan haberlere karşı Google tarafından alınan bu önlem ile doğru haberlerin de öne çıkmasının amaçlandığı belirtildi.

HABER İLE İLGİLİ ETİKETLER İŞİ KOLAYLAŞTIRACAK

Ayrıca yeni özellik sayesinde araştırılan konunun temel etiketleri de araştırmaların hemen sağ tarafında sıralanacak.

Böylelikle kullanıcı aradığı detayı haberde göremezse sayfanın tamamını okumak zorunda kalmayacak. Doğru kaynağa ulaşmak daha da kolaylaşmış olacak.

Özelliğin ekran görüntüsü de paylaşıldı

tt.png

Son Haberler
Hazine borcu 4 yılda 5’e katlandı Ekonomi
Hazine borcu 4 yılda 5’e katlandı
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi Ekonomi
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi
Bursa'da zincirleme kaza Yerel Haberler
Bursa'da zincirleme kaza
Remzi Özdemir içeriden aldığı bilgiyi açıkladı. Koltuğu sallanan Gaye Erkan Merkez faizini ne kadar artıracak? Ekonomi
Remzi Özdemir içeriden aldığı bilgiyi açıkladı. Koltuğu sallanan Gaye Erkan Merkez faizini ne kadar artıracak?
Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonu Yerel Haberler
Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonu
İsveç’in NATO üyeliğine evet diyenlere BTP lideri Hüseyin Baş’tan tokat gibi sözler Gündem
İsveç’in NATO üyeliğine evet diyenlere BTP lideri Hüseyin Baş’tan tokat gibi sözler
Ünlü otel ve makine devi iflas etti. Konkordato talepleri reddedildi Ekonomi
Ünlü otel ve makine devi iflas etti. Konkordato talepleri reddedildi