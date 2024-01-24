Yalan haber okumaktan bıkanlara Google'dan müthiş özellik

Google, yanlış bilginin ve yalan haberlerin internette hızla yayılmasını önlemek için yeni bir özellik geliştirdi.

Devreye giren özellik sayesinde kullanıcılar artık dakikalarını harcayıp yalan haberi okumak zorunda kalmayacak.

TÜRKÇE HABERLERDE DE İŞE YARAYACAK

Kullanımda olan Fack Check Tools yani Gerçeklik Kontrol Aracının Türkçe yazılmış haberlerde de kullanılabilceği aktarıldı.

Sosyal medya aracılığıyla hızla yayılan yalan haberlere karşı Google tarafından alınan bu önlem ile doğru haberlerin de öne çıkmasının amaçlandığı belirtildi.

HABER İLE İLGİLİ ETİKETLER İŞİ KOLAYLAŞTIRACAK

Ayrıca yeni özellik sayesinde araştırılan konunun temel etiketleri de araştırmaların hemen sağ tarafında sıralanacak.

Böylelikle kullanıcı aradığı detayı haberde göremezse sayfanın tamamını okumak zorunda kalmayacak. Doğru kaynağa ulaşmak daha da kolaylaşmış olacak.

Özelliğin ekran görüntüsü de paylaşıldı