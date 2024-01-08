Yalancı Cheesecake nasıl yapılır?

Malzemeler

Taban için;

1 paket burçak bisküvi

Yarım paket sade petibör

3 çorba kaşığı tereyağ ve margarin

3 kaşık süt

Ara kat için;

1 litre süt

1 su bardağı un

1 su bardağı toz şeker

1 çorba kaşığı nişasta

1 çorba kaşığı irmik

1 vanilya

1 tatlı kaşığı margarin

Üstü için;

3 su bardağı vişne suyu

3 çorba kaşığı nişasta

Yarım çay bardağı soğuk su

3 çorba kaşığı toz şeker

Hazırlanışı

Bisküviler rondodan geçirilip un haline getirilir.

Yağlar eritilir ve sütle bisküvileri iyice kaşıkla karıştırılıp harmanlanır.

İyice sıkıştırılarak kelepçeli kalıbın tabanına koyulur ve buzluğa kaldırılır.

Ara kat için tencereye margarin ve vanilya hariç malzemeler koyulur. Karışım ocakta karıştırılarak pişirilir.

Altı kapanınca margarin ve vanilya konulup tel çırpıcıyla karıştırıır.

10 dakika kadar ılıdıktan sonra buzluktaki tepsi çıkarılır ve üzerine dökülür.

Hazırlanan kat oda sıcaklığında soğumaya bırakılır. Sonrasında ise buzdolabına konur.

Üst sosu için şeker ve vişne suyu tencereye konur ve nişasta su ile açılarak eklenir.

Orta ateşte pişirilir ve ılıyınca tatlının üstüne dökülür. Dolapta 1 gece kadar bekletilir.

Üstü süslenir ve servis edilir.

Afiyet olsun...