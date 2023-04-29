Yalçın Koşukavak: Galibiyet iki takım için de önemliydi

Manisa FK Tteknik Direktörü Yalçın Koşukavak, play-off umutlarının sürdüğünü ifade etti.

Yalçın Koşukavak: Galibiyet iki takım için de önemliydi

Keçiörengücü galibiyeti ardından konuşan Manisa FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, galibiyeti değerlendirdi.

"İKİ TAKIM AÇISINDAN DA ÖNEMLİYDİ"
Rakibin boş alanlarını değerlendirerek galibiyeti kopardıklarını dile getiren Koşukavak “Maç iki takım açısından da önemliydi. Ligin kalan kısa haftalarını iddialı şekilde sürdürebilmek için iki takımın da kazanması gereken bir maçtı. İyi hazırlandık. İlk yarıda daha net bir skor alabilirdik. İyi de bir savunma yaptık. Rakibimizin ikinci yarıda boş bıraktığı alanları değerlendirerek net bir galibiyet aldık. Önümüzdeki maçı da kazanarak play-off hattının içine girmeyi umuyoruz” ifadelerini kullandı. (İHA)

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