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Yalçın Koşukavak'ın yeni takımı belli oldu

Manisa FK'de teknik direktörlük görevine Yalçın Koşukavak getirildi

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 15:56
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Yalçın Koşukavak Manisa'da

Yalçın Koşukavak'ın yeni takımı belli oldu
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübünde teknik direktör görevine Yalçın Koşukavak'ın getirildiği bildirildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Levent Eriş ile karşılıklı anlaşma sonrası yollar ayrıldı. Eriş'in ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Yalçın Koşukavak ile 1,5 yıllık anlaşma imzalandı.

Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, imza töreninde yaptığı konuşmada, Levent Eriş'e hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Yalçın Koşukavak'ın takımları için doğru tercih olduğuna inandıklarını vurgulayan Aktan, şunları ifade etti:

"Yalçın hoca, kulübümüzün bünyesine uyan, hedefi olan, çok güvendiğimiz bir isim. Geçmişten bu yana tanıdığımız bir hoca. Kariyeri, hocalığı, bilgi ve birikimini tartışmaya gerek yok. Bizi tercih ettiği için kendisine teşekkür ediyoruz. Kulübümüze katkı sağlayacağına canıgönülden inanıyorum."

Koşukavak ise Manisa FK'de çok önemli ve değerli bir yapılanmanın olduğunu belirterek, "Herkesin keyif alacağı bir takım izlettireceğimize inanıyorum." dedi.

Törene katılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de Manisa FK'nın tesisler ve altyapıya verdiği öneme dikkat çekerek, "Manisa FK'de bunları gördüğüm için heyecanlıyım. Bu değerli kulübe faydalı olmak için ekip arkadaşlarımla beraber çok çalışacağız." diye konuştu.

Ergün, bu hafta oynanacak Samsunspor maçında Manisalı taraftarları tribüne davet ettiğini de sözlerine ekledi.

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