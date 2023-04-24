Yalçın Koşukavak'ın gözü play-off'ta

Manisa FK teknik direktörü Yalçın Koşukavak, Altınordu maçı ardından flaş açıklamalarda bulundu.

Yalçın Koşukavak'ın gözü play-off'ta

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Manisa Mümin Özkasap Stadyumu'nda karşılaşan Manisa FK ile Altınordu sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Manisa FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, beraberliği değerlendirdi.

"PLAY-OFF İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"
Play-off şanslarının olduğunu belirten Koşukavak, “Oyuna aslında iyi başladık. Maçın 18. dakikasına kadar iyi kontrol ediyorduk. Her zamanki hastalığımız çok kolay gol yiyoruz. Yine kolay bir gol yiyerek geriye düştük arkasından bireysel bir hatadan gol yedik ve kolay olmuyor. Bu 5. maçımız geriden geldiğimiz. Çok efor sarf ediyoruz bu şekilde geriden geldiğimiz maçlardan. Aslında 2 puan kaybettik. İyi sürdürdüğümüz oyunu 2-0 geriye düşerek sıkıntıya soktuk. İkinci yarıda oyuncularımın gayretiyle skora dengeyi getirdik. İstatistiklere baktığımda çok baskın bir oyun vardı. Golü bulamadık. Böyle olunca da 2-2 bitti. Hala puantajda, matematiksel olarak play-off şansımızı sürdürüyoruz. Sonuna kadar iddiamız olduğu sürece play-off için mücadele edeceğiz” dedi. (İHA)

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