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Yalçın Koşukavak: Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum

Spor Toto 1. Lig'de Bandırmaspor yenilgisi ardından Manisa FK teknik direktörü Yalçın Koşukavak, böyle bir yenilgiyi hayatında ilk defa yaşadığını ifade etti.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 21:42
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Yalçın Koşukavak'tan flaş açıklamalar

Yalçın Koşukavak: Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum
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Spor Toto 1. Lig’in 32. haftasında Manisa FK, sahasında Bandırmaspor’a mağlup oldu.

"HAYATIMDA İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY YAŞIYORUM"
Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında ilk olarak konuşan Manisa FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, “Maç öncesi 45 puan play-off barajını yakalamak için bizim için çok kritik bir maçtı. Ama maalesef böyle çok kritik bir maç oynadığımızı sahanın içinde gösteremedik. Çok kötü oynadık. Rakip 10 kişi kalmasıyla birlikte geride savunma yapmaya başladı. Çok önde oynadık, risk aldık ama olmadı, üzgünüz. Kariyerimde ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. 10 kişilik bir takıma kaybettik” dedi. (İHA)

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