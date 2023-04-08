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Yalçın Koşukavak: Maç ilk yarıda bitebilirdi

Manisa FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak da ilk yarıda rakiplerini geride karşılayıp geçiş hücumu planladıklarını söyledi.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 19:25
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Yalçın Koşukavak'tan mağlıbiyet yoruu

Yalçın Koşukavak: Maç ilk yarıda bitebilirdi
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İlk yarıda oyunun birçok bölümünde fırsatlar yakaladıklarını fakat üçüncü bölgeye topu geçiremediklerini belirten Koşukavak, "Sakaryaspor bekleri çok derinde oynatıp iki stoper ve bir 6 numarayla savunma yapmaya çalıştı. Çok geniş alan bulduk. Golü bulsaydık, oyunun ikinci yarısı bambaşka bir hal alabilirdi." dedi.

Koşukavak, ikinci yarıda maça eşitliği getirecek fırsatlardan yararlanamadıklarını dile getirerek, "Maç ilk yarıda bitebilirdi, geçiş hücumlarında öne geçebilirdik, bariz pozisyonlar vardı. Olmadı, üzgünüz. Sakaryaspor'a da başarılar dilerim." diye konuştu.
(AA)

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