Yalçın Koşukavak: Maç ilk yarıda bitebilirdi

İlk yarıda oyunun birçok bölümünde fırsatlar yakaladıklarını fakat üçüncü bölgeye topu geçiremediklerini belirten Koşukavak, "Sakaryaspor bekleri çok derinde oynatıp iki stoper ve bir 6 numarayla savunma yapmaya çalıştı. Çok geniş alan bulduk. Golü bulsaydık, oyunun ikinci yarısı bambaşka bir hal alabilirdi." dedi.

Koşukavak, ikinci yarıda maça eşitliği getirecek fırsatlardan yararlanamadıklarını dile getirerek, "Maç ilk yarıda bitebilirdi, geçiş hücumlarında öne geçebilirdik, bariz pozisyonlar vardı. Olmadı, üzgünüz. Sakaryaspor'a da başarılar dilerim." diye konuştu.

(AA)