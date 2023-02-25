25 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Yalı Çapkını 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?

Yalı Çapkını 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?

Başrollerini Çetin Tekindor, Emre Altuğ ve Afra Saraçoğlu gibi isimlerin paylaştığı Yalı Çapkını yayınlandığı ilk bölümden beri konusuyla dikkat çekiyor. Star TV ekranlarında Cuma akşamları yayınlanan Yalı Çapkını’nın 22. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 15:38
Takip Et

Yalı Çapkını 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?

Yalı Çapkını 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
+
Aa
-

Star TV ekranlarında Cuma günü yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, yayınladığı ilk günden beri gerek konusu gerekse oyuncularıyla gündemden düşmüyor. Genç oyuncular Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrollerini paylaştığı dizide 22. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Yalı Çapkınında neler olacak? Yalı Çapkını 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?

YALI ÇAPKINI 22. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yalı Çapkını dizisi 3 Şubat Cuma günü 22. yeni bölümüyle ekranlara gelecek.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ Saray’da alarm zilleri çalıyor. AKP en güvendiği şehirde dibin dibini gördü
1
﻿ Saray’da alarm zilleri çalıyor. AKP en güvendiği şehirde dibin dibini gördü
﻿ Saray’da alarm zilleri çalıyor. AKP en güvendiği şehirde dibin dibini gördü
﻿Zeki insanların kullandığı 6 psikolojik hile. Bunların hiçbirini unutmayın
2
﻿Zeki insanların kullandığı 6 psikolojik hile. Bunların hiçbirini unutmayın
﻿Zeki insanların kullandığı 6 psikolojik hile. Bunların hiçbirini unutmayın
﻿EYT'de kritik iki değişiklik gündemde. Haftaya Meclis’e geliyor
3
﻿EYT'de kritik iki değişiklik gündemde. Haftaya Meclis’e geliyor
﻿EYT'de kritik iki değişiklik gündemde. Haftaya Meclis’e geliyor
﻿Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 4 yaralı
4
﻿Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 4 yaralı
﻿Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 4 yaralı
﻿Takipçisi asgari ücreti hatırlattı Demet Akalın çıldırdı
5
﻿Takipçisi asgari ücreti hatırlattı Demet Akalın çıldırdı
﻿Takipçisi asgari ücreti hatırlattı Demet Akalın çıldırdı
﻿AFAD'ın ne kadar aciz olduğu ortaya çıktı. Hem de Kızılay Başkanı açıkladı
6
﻿AFAD'ın ne kadar aciz olduğu ortaya çıktı. Hem de Kızılay Başkanı açıkladı
﻿AFAD'ın ne kadar aciz olduğu ortaya çıktı. Hem de Kızılay Başkanı açıkladı
﻿Merkez Bankası'ndan bankalara dolar talimatı
7
﻿Merkez Bankası'ndan bankalara dolar talimatı
﻿Merkez Bankası'ndan bankalara dolar talimatı
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi
﻿AFAD'dan Niğde depremine dair ilk açıklama
﻿AFAD'dan Niğde depremine dair ilk açıklama
﻿AFAD'dan Niğde depremine dair ilk açıklama
﻿Çok az tuz tüketmek bile o hastalığı tetikliyor
﻿Çok az tuz tüketmek bile o hastalığı tetikliyor
﻿Çok az tuz tüketmek bile o hastalığı tetikliyor
﻿Taha suresi ne anlama geliyor?
﻿Taha suresi ne anlama geliyor?
﻿Taha suresi ne anlama geliyor?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.