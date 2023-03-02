Seyran ve Ferit'in ayıp sahneleri ağızları açık bıraktı. Yalı Çapkını'nın yeni fragmanı sosyal medyada olay oldu

Star TV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkı'nın fragmanı yayınlandı. Başrolerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in oynadığı dizideki sahneler sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Yalı Çapkını 22. bölüm fragmanında Seyran'ın Efe'nin projesinden çekilmesi ve Ferit'in Seyran'a hazırladığı romantik sürpriz dikkat çekti. Seyran ve Ferit'in arasının düzelmeye başladığı yeni bölümde yatak sahneleri sosyal medyayı salladı.

İşte gelen yorumlardan bazıları...