2 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Seyran ve Ferit'in ayıp sahneleri ağızları açık bıraktı. Yalı Çapkını'nın yeni fragmanı sosyal medyada olay oldu

Seyran ve Ferit'in ayıp sahneleri ağızları açık bıraktı. Yalı Çapkını'nın yeni fragmanı sosyal medyada olay oldu

Ekranların sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı, kelimenin tam anlamıyla sosyal medya yıkıldı. Seyran ile Ferit'in yatak sahnesi görenlerin ağzını açık bıraktı.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 11:26
Takip Et

Yalı Çapkını'nın yeni fragmanı sosyal medyada olay oldu. Seyran ve Ferit'in ayıp sahneleri ağızları açık bıraktı

Seyran ve Ferit'in ayıp sahneleri ağızları açık bıraktı. Yalı Çapkını'nın yeni fragmanı sosyal medyada olay oldu
+
Aa
-

Star TV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkı'nın fragmanı yayınlandı. Başrolerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in oynadığı dizideki sahneler sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. 

Yalı Çapkını 22. bölüm fragmanında Seyran'ın Efe'nin projesinden çekilmesi ve Ferit'in Seyran'a hazırladığı romantik sürpriz dikkat çekti. Seyran ve Ferit'in arasının düzelmeye başladığı yeni bölümde yatak sahneleri sosyal medyayı salladı.

İşte gelen yorumlardan bazıları...

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı
1
﻿Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı
﻿Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi
2
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi
﻿Bölge verip depremin büyüklüğünü paylaştı. Deprem Kahini "Yine Türkiye'yi vuracak" dedi
3
﻿Bölge verip depremin büyüklüğünü paylaştı. Deprem Kahini
﻿Bölge verip depremin büyüklüğünü paylaştı. Deprem Kahini "Yine Türkiye'yi vuracak" dedi
﻿10 günlük süre verilmişti: EYT'de şartlar değişti
4
﻿10 günlük süre verilmişti: EYT'de şartlar değişti
﻿10 günlük süre verilmişti: EYT'de şartlar değişti
﻿Atmosfer'de yaramaz dönem başlıyor diyen Kerem Ökten kar fırtınasının İstanbul'u vuracağı tarihi açıkladı
5
﻿Atmosfer'de yaramaz dönem başlıyor diyen Kerem Ökten kar fırtınasının İstanbul'u vuracağı tarihi açıkladı
﻿Atmosfer'de yaramaz dönem başlıyor diyen Kerem Ökten kar fırtınasının İstanbul'u vuracağı tarihi açıkladı
﻿Kızılay'ın çadır skandalını anlatan en güzel paylaşım. Herkes paylaşımdaki Haluk Levent'i konuşuyor
6
﻿Kızılay'ın çadır skandalını anlatan en güzel paylaşım. Herkes paylaşımdaki Haluk Levent'i konuşuyor
﻿Kızılay'ın çadır skandalını anlatan en güzel paylaşım. Herkes paylaşımdaki Haluk Levent'i konuşuyor
﻿Yasa meclisten geçti. EYT derneği kapatıldı
7
﻿Yasa meclisten geçti. EYT derneği kapatıldı
﻿Yasa meclisten geçti. EYT derneği kapatıldı
﻿Zaniolo için Mancini'den flaş itiraf
﻿Zaniolo için Mancini'den flaş itiraf
﻿Zaniolo için Mancini'den flaş itiraf
﻿Elektrik santrallerine ‘kapasite’ desteği
﻿Elektrik santrallerine ‘kapasite’ desteği
﻿Elektrik santrallerine ‘kapasite’ desteği
﻿Hastanede yangın
﻿Hastanede yangın
﻿Hastanede yangın
﻿Deprem bölgesinde 50 hayvanı kurtardı
﻿Deprem bölgesinde 50 hayvanı kurtardı
﻿Deprem bölgesinde 50 hayvanı kurtardı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.