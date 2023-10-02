Genç oyuncular Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını yeni bölümü olan 40. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Yalı Çapkını 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?

YALI ÇAPKINI 40. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Fenomen dizi Yalı Çapkını 9 Haziran Cuma günü ekranlara gelecek 36. bölümde sezon finali yapmıştı. Tatile giren dizide oyuncular ara verirken izleyicilerde yeni sezon tarihini araştırıyor.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in tatilde aşk yaşadıklarının ortaya çıkmasının ardından çiftten herhangi bir açıklama gelmezken hayranları yeni sezonu heyecanla bekliyor.

STAR TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını’nın Cuma akşamları 20:00’da yeni bölümü yayınlanıyordu.

Yalı Çapkını 40. bölüm fragmanı yayınlandı. Buna göre Yalı Çapkını 40. bölümü 6 Ekim Cuma günü Star TV ekranlarında yayınlanacak.