Yalı Çapkını 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?

Başrollerini Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gibi isimlerin paylaştığı Yalı Çapkını 36. bölümde sezon finali yaparak sezona ara vermişti. Yalı Çapkını 40. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Yalı Çapkını 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?

Yalı Çapkını 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?

Genç oyuncular Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını yeni bölümü olan 40. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Yalı Çapkını 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?

YALI ÇAPKINI 40. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Fenomen dizi Yalı Çapkını 9 Haziran Cuma günü ekranlara gelecek 36. bölümde sezon finali yapmıştı. Tatile giren dizide oyuncular ara verirken izleyicilerde yeni sezon tarihini araştırıyor.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in tatilde aşk yaşadıklarının ortaya çıkmasının ardından çiftten herhangi bir açıklama gelmezken hayranları yeni sezonu heyecanla bekliyor.

STAR TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını’nın Cuma akşamları 20:00’da yeni bölümü yayınlanıyordu.

Yalı Çapkını 40. bölüm fragmanı yayınlandı. Buna göre Yalı Çapkını 40. bölümü 6 Ekim Cuma günü Star TV ekranlarında yayınlanacak.

fb4a43e0-6077-45ff-98ec-677368d07b54.jpg

Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Rıza Çalımbay'dan flaş Ankaragücü açıklaması. Adından sıkça söz ediliyordu. İlk kez Yeniçağ'a konuştu
Rıza Çalımbay'dan flaş Ankaragücü açıklaması. Adından sıkça söz ediliyordu. İlk kez Yeniçağ'a konuştu
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru nedir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk ABD iç savaşı sorusunun cevabı ne?
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru nedir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk ABD iç savaşı sorusunun cevabı ne?
MasterChef All Star 106 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 106 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef Uğur kimdir? MasterChef All Star Uğur Kardaş kaç yaşında nereli?
MasterChef Uğur kimdir? MasterChef All Star Uğur Kardaş kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?
Son Haberler
Atatürkçü Düşünce Derneği; Cumhuriyet kubbemiz’in kilit taşı Atatürk ve laikliktir Gündem
Atatürkçü Düşünce Derneği; Cumhuriyet kubbemiz’in kilit taşı Atatürk ve laikliktir
Şile'deki dere taşkınında mahsur kalan hayvanların kurtarılması kamerada Gündem
Şile'deki dere taşkınında mahsur kalan hayvanların kurtarılması kamerada
Sermaye Piyasası Kurulu başvuruları elektronik ortama taşıdı Ekonomi
Sermaye Piyasası Kurulu başvuruları elektronik ortama taşıdı
Tokat'ta 3 kişinin öldüğü kazada TIR şoförü serbest bırakıldı Gündem
Tokat'ta 3 kişinin öldüğü kazada TIR şoförü serbest bırakıldı
Ata Demirer’in dizisinden ilk kare geldi. Netflix’te yayınlanacak Magazin
Ata Demirer’in dizisinden ilk kare geldi. Netflix’te yayınlanacak
İki eşi olduğunu söyledi, gündem oldu Video
İki eşi olduğunu söyledi, gündem oldu
3 bin 660'ar yıla kadar hapis cezası isteniyor: Kurban hissesi yerine bozuk et dağıtılmıştı Gündem
3 bin 660'ar yıla kadar hapis cezası isteniyor: Kurban hissesi yerine bozuk et dağıtılmıştı