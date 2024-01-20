Yalı Çapkını 55. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?

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Yalı Çapkını 55. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Başrollerini Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in paylaştığı Yalı Çapkını’nın 55. Bölüm fragmanı yayınlandı. Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümleri sosyal medyada merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını 55. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrollerinde yer aldığı Yalı Çapkını’nın 55. bölüm fragmanı yayınlandı. Sosyal medyada sıkça konuşulan Yalı Çapkını’na dair ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını 55. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?

YALI ÇAPKINI 55. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yalı Çapkını’nın yeni bölümleri Cuma akşamları 20:00’da STAR TV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.

Yalı Çapkını 55. bölüm fragmanı yayınlandı. Buna göre Yalı Çapkını 55. bölümü 26 Ocak Cuma günü Star TV’de yayınlanacak.

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YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Ferit'in düşüncesiz tavırları ve yaşam tarzı, özellikle dedesi Halis Ağa'yı rahatsız eder. Aile, Ferit'i evlendirmeye karar verir ve Gaziantep'te uygun gördükleri bir kızla birleştirmek ister. Ancak Ferit, evlenmeye isteksizdir ve dedesinin baskısı altında kalmak zorundadır.

Suna, Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunur. Ancak, isteme töreninde yaşanan olaylar, Suna ve kardeşi Seyran'ın hayatlarını derinden etkiler.

Geleneksel değerlerin modern yaşamla çatıştığı bu atmosferde, "Yalı Çapkını," izleyicilere sürükleyici bir aile dramı sunmayı amaçlıyor.

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