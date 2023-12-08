Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerini Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gibi isimlerin paylaştığı Yalı Çapkını yeni bölümü merakla bekleniyor. Yalı Çapkını 49. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KAYNAK: Haber Merkezi
Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Genç oyuncular Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını yeni bölümü olan 49. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Fenomen dizi Yalı Çapkını 9 Haziran Cuma günü ekranlara gelecek 36. bölümde sezon finali yapmıştı. Tatile giren dizide oyuncular ara verirken izleyicilerde yeni sezon tarihini araştırıyor.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in ayrılık haberlerinin ardından taraflardan resmi bir açıklama açıklama gelmezken Yalı Çapkını yeni bölümleriyle ekranlara geliyor.

STAR TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını’nın Cuma akşamları 20:00’da yeni bölümü yayınlanıyor.

Yalı Çapkını 49. bölüm fragmanı yayınlandı. Buna göre Yalı Çapkını 49. bölümü 8 Aralık Cuma günü yani bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak.

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